現樓單位｜長沙灣維港滙I四房連裝修「海景樓王」 套房採廣角玻璃窗飽覽美景(多圖)

由信和置業(083)、會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙I已陸續通知業主交樓。項目設有「海景樓王」連裝修示範單位予公眾預約參觀，屬第1座11樓A室，實用面積1,385方呎，採四房雙套加多功能房連洗手間間隔。

單位設計煣合現代藝術精髓，將維港的璀璨奢華氣息融入空間，令整個空間更優雅及尊貴。單位擁特長的客飯廳長約7.5米，闊約4米，連接實用面積50方呎的露台，由於單位前迎維港，同時欣賞翠綠開揚的全新海濱長廊，景觀層次豐富。從客飯廳放眼望去，璀璨醉人的海景盡入眼簾，將室內室外融為一體。

單位設有兩個套房，主人套房空間寬敞，擺放雙人床後仍可做到三邊落床，特別採用特大的弧形廣角玻璃窗，將廣闊的海景引入室內，空間更透亮和開揚。另一套房同樣設特大的弧形廣角玻璃窗，更連接16方呎的工作平台，進一步提升採光；餘下兩間房間亦有L形玻璃窗。

廚房布局工整，設有雙邊備餐空間，更配備著名品牌Gaggenau及Sub-Zero高級家電及煮食爐具。

⇊第1座11樓A室「海景樓王」⇊