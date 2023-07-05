現樓新盤｜旺角千望周日價單賣9伙 另標售10伙特色戶 高層示範單位登場

遠洋集團(3377)旺角千望經已竣工，正式展開現樓階段銷售。發展商今日(5日)首度開放一個高層標準單位供公眾預約參觀，同時更新價單及上載最新銷售安排，買家可享樓價折扣率最高14.5%，並落實於周日(9日)推售9伙標準單位，以及招標發售10伙特色單位。
銷售及市場事務總監張詩韻稱，項目迄今累沽64伙，成交金額逾3.67億元，平均成交呎價近2.4萬元，又稱項目現時已完成交樓程序，過程順利，業主們的回應正面良好。
付款方式方面，發展商特設120天優惠付款計劃並提供「現樓置業折扣優惠」，連同「印花稅津貼」優惠、「旺角城芯新生活」優惠，以及其餘限時優惠，買家可享樓價折扣率最高14.5%。
為配合項目的銷售部署，最新開放現樓高層一房標準單位供預約參觀，示範單位為23樓B室，實用面積281方呎，一房間隔，玄關位置設有入牆鞋櫃，客飯廳開則方正，間隔實用，大廳外接落地玻璃趟門。開放式廚房採用一字排開設計，設備齊全，配置意大利品牌Varetto廚櫃，設計充滿時尚感，配襯黑色雲石紋廚櫃背板及白色枱面台，同時備有意大利品牌Luisina隱藏式可升降冷熱水龍頭，配以木砧板。
單位一大特色為雙趟門設計，可分隔睡房和客飯廳，睡房設有大型玻璃窗，採光度高。浴室方面，洗手盆櫃以時尚黑色外框，配以簡潔優雅的鏡子連燈槽，且附有特大隱藏式儲物櫃，浴室採用法國品牌Bain d’Or座廁，淋浴間則選用美國品牌KOHLER的黑色漆飾面花灑套裝，同時配備「頭頂花灑」，打造更美觀且舒適的淋浴空間。室內地台採用歐洲木紋磚，方便打理；露台及工作平台的地台亦採用防滑地磚。露台更設有疏密有致的鋁製欄杆及扶手，更是貼心之選。另外項目全數單位均配置Samsung智能門鎖，可以用密碼、指紋、電話及鎖匙開關；以及備有日本品牌東芝分體式冷暖氣機。
千望位於旺角煙廠街31號，提供83伙，涵蓋開放式及一房間隔，標準單位實用面積由約172至約319方呎。