現樓新盤｜旺角千望周日價單賣9伙 另標售10伙特色戶 高層示範單位登場

遠洋集團(3377)旺角千望經已竣工，正式展開現樓階段銷售。發展商今日(5日)首度開放一個高層標準單位供公眾預約參觀，同時更新價單及上載最新銷售安排，買家可享樓價折扣率最高14.5%，並落實於周日(9日)推售9伙標準單位，以及招標發售10伙特色單位。 銷售及市場事務總監張詩韻稱，項目迄今累沽64伙，成交金額逾3.67億元，平均成交呎價近2.4萬元，又稱項目現時已完成交樓程序，過程順利，業主們的回應正面良好。 付款方式方面，發展商特設120天優惠付款計劃並提供「現樓置業折扣優惠」，連同「印花稅津貼」優惠、「旺角城芯新生活」優惠，以及其餘限時優惠，買家可享樓價折扣率最高14.5%。