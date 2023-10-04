現樓新盤｜華第近7000呎歐式風格洋房曝光 發展商豪擲5000萬裝修｜多圖

由資本策略(497)發展的粉嶺古洞洋房新盤「華第」設6幢3層低密度獨立洋房，實用面積由5,809至6,940方呎不等，每幢獨立洋房坐擁獨立前庭入口、獨立車庫、獨立升降機、專屬游泳池以及寬敞私人花園，花園實用面積由2,348至5,320方呎不等，充分展現大宅氣派；每間獨立洋房更設有獨立門牌。 發展商首度開放一幢示範洋房，為C號屋，實用面積達6,940方呎，連4,857方呎花園，採四房四套間隔，為項目其中一個實用面積最大的獨立洋房，亦屬北部都會區內最大樓面面積的全新獨立洋房，發展商特意邀請來自瑞士室內設計團隊Atelier B，為大宅注入歐式風格。據發展商透露，此示範洋房斥資約5,000萬元打造，隨即開放予公眾預約參觀。 獨立洋房C號屋室內裝修設計參考時裝品牌Ralph Lauren表參道旗艦店為設計主題。大門入口及樓梯牆身配上歐式特色油漆，打造簡約的立體感。前庭以英式莊園喜用的灌木叢籬笆包圍，大大提升私隱度。旁邊設有獨立車庫，可以停泊多部車輛，車庫內更設有兩個充電裝置，配合電動汽車充電的需求。

地面全層空間寬裕，實用面積逾2,302方呎，長約17米，闊約12.6米，大廳層與層之間的高度為4.5米高，空間感十足，大廳中間沒有主力牆及主力柱，是極具體面的派對及宴會場地。設計師採用旋轉樓梯增添奢華感，旋轉樓梯以巴黎半島酒店作藍圖，採用來自意大利的維多利亞白雲石，配上有金屬點綴的木質扶手，中空位置懸掛6米高大型吊燈，大氣壯觀。 此外，大宅設有私人升降機通達室內三層，尊貴非凡。地面全層設有客飯廳連花園，大廳同時又劃分主客廳(Salon)、用餐區(Dining Room)及偏廳(Petit Salon)，全層均選用傳統胡桃木製作牆身及線板，地台則由來自意大利維多利亞白雲石及土耳其的馬拉灰雲石組合鋪砌而成，達到延伸空間的視覺效果。 全屋配選多件Ralph Lauren Home的大型家具及燈飾，呈現大宅氣勢。主客廳擺放水晶吊燈、格紋灰色及紅色布沙發，以及黑色茶几；而主客廳及偏廳均選用復古波斯地氈。偏廳擺放英國古典家具品牌George Smith手工精製的灰色布沙發和棕色皮沙發，以及桃花心木茶几，而位於地面層的家庭廳及閱讀區，亦以胡桃木裝飾牆身配以檀木和桃木設計層架、精選品味型格的藝術品，以及標誌性的紫色沙發，帶出歐式風格設計。 用餐區以英國維多利亞時代風格設計，使用頂級的天然木材製作而成的桃花心木餐檯、以黃銅馬鞍皮革製造的復古吊燈，搭配紅色為主調的現代畫作，風格活潑鮮明；而廚房則以美式設計，中央設有工作枱；選用意大利品牌的淡灰色廚櫃，線條簡潔，配合一系列德國著名品牌Miele爐具，包括電磁爐、煤氣煮食爐、蒸焗爐、焗爐、抽油煙機、洗碗碟機、暖碟機及Gaggenau入嵌式雪櫃。穿過大廳旁邊一列特高法式大門為大宅的寬敞私人花園，花園採美式庭園設計，運用天然樹木、石頭、竹藤等材料去營造自然景觀。花園實用面積4,857方呎，空間極大；項目更特別委聘園林景觀大師Lord Randle男爵設計為花園打造五個分區，包括燒烤區、用餐區、休憩區、草坪及園林、以及本港少有長逾15米、闊4米及深1.4米的尊屬私人游泳池，更顯矜罕。 園林景觀大師Lord Randle刻意在花園中間預設一個種植棚，讓戶主可隨意栽種各式植物，為花園增添綠意；而花園亦特別設置燈光效果，晚間有另一番景色。

沿旋轉樓梯拾級而上，即為1樓套房樓層，全層室內實用面積為1,618方呎，外接實用面積約1,040方呎平台，全層設有三個套房及家庭廳，一樓樓底高度為3.5米，貫徹項目高樓底設計。家庭廳以淡黃色帶少許不規則的點狀圖案牆紙，配合淺色家具，塑造出溫馨舒適的家庭空間；而三個套房分別以華貴風格、時尚風格及大自然風格設計，設戶外平台連接兩個套房，身處其中不單可享開揚遠山景致，並且可俯望地面花園。 至於套房部分，設計師別出心裁為每個套房賦予不同主題，令每個套房都極具個性。當中套房3門口位置設有偌大衣帽間，寢區牆身選用沉穩橡木配以淺色牆紙，營造出和諧氛圍：套房3亦擁有實用面積397方呎綠化平台，鋪設戶外草坪，讓住戶一步即達尊屬綠化空間。 而套房3浴室空間闊落，以高尚的金色為主調，無論是水龍頭、浴室吊燈、儲物櫃的一圈金色斑紋裝飾、以及浴室鏡子的花邊等等，配襯溫潤亮麗的意大利維多利亞石材，同時備有美國Kohler雙洗手盆和美國Kohler大浴缸，營造愜意閑靜的休息環境。 從升降機抵達2樓，為專屬主人套房樓層，瞬間呈現眼前的是主人尊屬吧檯，為大屋主人提供私密輕鬆的暢飲空間。主人套房樓層室內實用面積約1,500方呎，附連實用面積630方呎平台，樓高3.5米。主人套房樓層貫徹全屋高雅大氣的設計風格，劃分為寢區，以及男女主人浴室及衣帽間，當中寢區部分採用美式設計，以白色、米色和啡色為主色調，配以碎花牆紙，帶出簡約田園氣息；牆身線板上加添紅色編織花繩做點綴，與地氈細緻紋理相互呼應，寢區布置和諧自然。