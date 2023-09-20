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地產
2023-09-20 17:33:14

現樓登場｜屯門飛揚第1期更新價單提供額外5%回贈 周日推售最後70伙

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現樓登場｜屯門飛揚第1期更新價單提供額外5%回贈 周日推售最後70伙

楊桂玲稱，「飛揚」價單新增的3個建築期付款計劃，最高折扣維持15%。(蘇文傑攝)

屯門區新盤部署積極，由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的「飛揚」第1期已獲發入伙紙，長實助理首席經理楊桂玲表示，項目今日(20)更新價單，提供全新建築期付款計劃，其中「租置賞建期」付款計劃可額外獲得最高5%樓價回贈。同時，發展商公布項目最新銷售安排，盡推最後70伙於本周日(24)發售，連同所有優惠及回贈計算，單位折實售價由約563萬元起。

楊桂玲指，新增的3個建築期付款計劃，最高折扣維持15%，上述提及的租置賞建期」付款計劃是為現有租客而設，買家只要提供手上的租約即可採用，兩房及三房分別提供額外4%5%的現金回贈，以抵銷樓價餘款。至於為合資格的專才客戶而設的「至尊人才建期」付款計劃，則提供額外樓價3%折扣。

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現樓登場｜屯門飛揚第1期更新價單提供額外5%回贈 周日推售最後70伙

「飛揚」第1期及第2期迄今合共售出702伙，套現約35億元。(資料圖片)

飛揚兩期合共累沽702伙

至於周日發售的最後70伙，涵蓋38伙兩房及32伙三房，買家採用「租置賞建期」付款計劃所提供的回贈，連及所有折扣優惠，整批單位折實售價由約563.33萬元起，折實呎價由11,862元起，折實平均呎價約12,848元。以定價計，70伙的市值約6.42億元。

楊桂玲稱，項目示範單位於周五(22)起正式對外開放，而「飛揚」第1期及第2期迄今合共售出702伙，套現約35億元。

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅約6個月。

即睇屯門新盤飛揚第1期最新資訊 (House730)

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