現樓登場｜屯門飛揚第1期更新價單提供額外5%回贈 周日推售最後70伙

屯門區新盤部署積極，由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的「飛揚」第1期已獲發入伙紙，長實助理首席經理楊桂玲表示，項目今日(20日)更新價單，提供全新建築期付款計劃，其中「租置賞建期」付款計劃可額外獲得最高5%樓價回贈。同時，發展商公布項目最新銷售安排，盡推最後70伙於本周日(24日)發售，連同所有優惠及回贈計算，單位折實售價由約563萬元起。

楊桂玲指，新增的3個建築期付款計劃，最高折扣維持15%，上述提及的租置賞建期」付款計劃是為現有租客而設，買家只要提供手上的租約即可採用，兩房及三房分別提供額外4%及5%的現金回贈，以抵銷樓價餘款。至於為合資格的專才客戶而設的「至尊人才建期」付款計劃，則提供額外樓價3%折扣。