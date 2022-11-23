現樓發售｜EIGHT STAR STREET 3房4880萬招標 增3%折扣

港島全新盤增折扣吸客！已屆現樓的太古地產(1972)灣仔星街EIGHT STAR STREET，昨日更新價單，為4個單位提供限時優惠，新增3%折扣；同時推出1伙三房招標，指引價為4,880萬元，呎價達53,450元。 太古地產住宅業務董事杜偉業表示，該盤提供37伙，迄今售出近八成單位，套現近6.28億元，平均呎價38,888元，最高呎價達53,122元。是次新增優惠的4伙，分別為2樓B室、2樓C室、3樓B室及11樓B室，實用面積431至555方呎，價單定價由1,707.6萬至2,450萬元，呎價由36,198至44,144元，準買家於明年1月31日或之前認購，即獲額外3%的折扣。



EIGHT STAR STREET三房一套示位。(蘇文傑攝)

EIGHT STAR STREET兩房一套示位，享192方呎私人平台。(蘇文傑攝)

即日開放兩個連裝修示位 至於招標發售的三房單位為21樓A室，實用面積913方呎，為全盤僅餘數個一梯一伙的單位之一，招標期由本月底至明年1月。另項目昨開放兩個連裝修示範單位，即日起開放予公眾預約參觀。其中一個屬2樓C室，兩房一套房間隔，實用面積555方呎，連192方呎私人平台，設計師特意將其中一間房間改造成室內健身室；另一個屬22樓A室，為一梯一伙單位，三房一套房間隔，實用面積913方呎。