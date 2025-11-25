現樓示位今開放 DOUBLE COAST III部署周內開價 較1期加價2%

年底將至，發展商推售全新盤未見停步。會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的啟德現樓「DOUBLE COAST III」最快周內公布首張價單，最少涉及105伙，涵蓋開放式至三房單位，部署下月推售。發展商預告，較項目第1期有約1%至2%加價空間。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，「DOUBLE COAST III」上載樓書後接獲不少查詢，用家佔約70%，約30%為投資者。他稱，項目1期「DOUBLE COAST I」迄今累沽239伙，套現近18億元，平均成交呎價近1.9萬元。由於第3期位處單邊，臨海單位比例較多，故定價會較1期有約1%至2%加價空間。
「DOUBLE COAST III」今日起開放兩個附裝修示範單位予公眾參觀，包括屬「樓王」單位的1A座28樓B室，實用面積696方呎，為全盤面積最大標準戶，三房一套加儲物房(梗廚)間隔。另為1B座28樓G室，實用面積249方呎，開放式間隔。
瑧爾周五「晒冷」賣63伙 暫錄超購逾11倍
兩個市區新盤落實周五(28日)開賣，新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」當日以價單形式發售全盤63伙，包括33伙一房、24伙兩房及6伙特色戶，實用面積212至380方呎。扣除最高20%折扣後，折實價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284至26,758元，折實平均呎價21,763元。截至昨晚7時，項目累收逾800票，超額認購逾11倍，將於周四(27日)晚上6時截票。
柏景峰次輪推售150伙 最平427萬
由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」同日進行次輪發售150伙，包括29伙一房、119伙兩房及2伙三房，扣除15%最高折扣優惠後，折實價427.46萬至950.72萬元，折實呎價14,108至16,448元。入場單位為3座8樓C7室一房，實用面積293方呎，折實價427.46萬元，呎價14,589元。