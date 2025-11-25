現樓示位今開放 DOUBLE COAST III部署周內開價 較1期加價2%

年底將至，發展商推售全新盤未見停步。會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的啟德現樓「DOUBLE COAST III」最快周內公布首張價單，最少涉及105伙，涵蓋開放式至三房單位，部署下月推售。發展商預告，較項目第1期有約1%至2%加價空間。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，「DOUBLE COAST III」上載樓書後接獲不少查詢，用家佔約70%，約30%為投資者。他稱，項目1期「DOUBLE COAST I」迄今累沽239伙，套現近18億元，平均成交呎價近1.9萬元。由於第3期位處單邊，臨海單位比例較多，故定價會較1期有約1%至2%加價空間。

「DOUBLE COAST III」今日起開放兩個附裝修示範單位予公眾參觀，包括屬「樓王」單位的1A座28樓B室，實用面積696方呎，為全盤面積最大標準戶，三房一套加儲物房(梗廚)間隔。另為1B座28樓G室，實用面積249方呎，開放式間隔。

