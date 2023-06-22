現樓示位｜啟德HENLEY PARK低座一房及三房曝光 擁3.5米高樓底優勢(多圖)

位於啟德沐泰街8號、由恒基地產(012)發展的HENLEY PARK提供740伙，共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座。單位實用面積介乎250至1,558方呎，間隔包括開放式至三房，另設特色單位。發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。

低座 A 座 3 樓 B 室三房

現樓示範單位為低座A座3樓B室，屬無改動示範單位，三房一套連衣帽間及工作間間隔，實用面積649方呎。單位層與層之間高度達約3.5米，較同區大部分住宅項目的樓底更高。客飯廳已設天花燈槽連隱藏式LED燈飾，更能突顯單位高樓底的設計。客飯廳設計一組全身、推拉式多功能儲物櫃，內設鞋櫃空間及可儲存其他物品。

單位內設有工作間，可作為儲物房或其他用途。主人套房內預設多功能衣帽間LEMA Fashion Box，由恒基兆業及意大利高級傢具品牌LEMA攜手設計及研發。LEMA Fashion Box內更貼心裝置德國Biszet化妝品專用保鮮冷藏箱，以及瑞典Dometic私人保險箱；配置恒基與意大利高級品牌BARAUSSE共同研製的室內防塵隔音門。

單位採開放式廚房設計，配置一系列名牌家電，包括Miele雙頭氣體煮食爐、抽油煙機、嵌入式二合一蒸焗爐、嵌入式雪櫃等，亦有Gaggenau洗衣乾衣機、Gorenje嵌入式酒櫃等。至於浴室亦附設國際品牌浴室裝置及設備，包括Duravit坐廁及洗面盆、Axor洗面盆龍頭及花灑套裝、Panasonic浴室寶及TGC煤氣熱水爐。

⇊低座A座3樓B室⇊