現樓示位｜啟德HENLEY PARK低座一房及三房曝光 擁3.5米高樓底優勢(多圖)

位於啟德沐泰街8號、由恒基地產(012)發展的HENLEY PARK提供740伙，共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座。單位實用面積介乎250至1,558方呎，間隔包括開放式至三房，另設特色單位。發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。
低座A座3樓B室三房
現樓示範單位為低座A座3樓B室，屬無改動示範單位，三房一套連衣帽間及工作間間隔，實用面積649方呎。單位層與層之間高度達約3.5米，較同區大部分住宅項目的樓底更高。客飯廳已設天花燈槽連隱藏式LED燈飾，更能突顯單位高樓底的設計。客飯廳設計一組全身、推拉式多功能儲物櫃，內設鞋櫃空間及可儲存其他物品。
單位內設有工作間，可作為儲物房或其他用途。主人套房內預設多功能衣帽間LEMA Fashion Box，由恒基兆業及意大利高級傢具品牌LEMA攜手設計及研發。LEMA Fashion Box內更貼心裝置德國Biszet化妝品專用保鮮冷藏箱，以及瑞典Dometic私人保險箱；配置恒基與意大利高級品牌BARAUSSE共同研製的室內防塵隔音門。
單位採開放式廚房設計，配置一系列名牌家電，包括Miele雙頭氣體煮食爐、抽油煙機、嵌入式二合一蒸焗爐、嵌入式雪櫃等，亦有Gaggenau洗衣乾衣機、Gorenje嵌入式酒櫃等。至於浴室亦附設國際品牌浴室裝置及設備，包括Duravit坐廁及洗面盆、Axor洗面盆龍頭及花灑套裝、Panasonic浴室寶及TGC煤氣熱水爐。
⇊低座A座3樓B室⇊
低座A座3樓C室一房
另一個現樓示範單位為低座A座3樓C室，亦屬無改動示範單位，一房間隔，實用面積303方呎。睡房與客廳之間設活動式間隔牆，讓住客可擁有更靈活的間隔；而同樣為一房戶型的D室，間隔及面積呎數一樣，睡房則備有BARAUSSE防塵隔音門，為買家提供另一選擇。
單位層與層之間高度達約3.5米，比同區大部分住宅項目的樓底高。客廳設天花燈槽連隱藏式LED燈飾，更能突顯單位高樓底的設計。客廳設計一組全身、推拉式多功能儲物櫃，內設鞋櫃空間及可儲存其他物品。
睡房與客廳之間設活動式間隔牆，可根據住客生活需要，隨意將室內空間靈活變化。主人套房連接實用面積22方呎露台，空間感十足；配置恒基與意大利高級品牌BARAUSSE共同研製的室內防塵隔音門。
單位採開放式廚房設計，配置一系列名牌家電，包括Miele電磁爐、嵌入式微波爐及抽油煙機；Axor廚房鋅盤龍頭；Siemens洗衣乾衣機及嵌入式雪櫃。浴室亦配有名牌裝置及設備，包括Duravit坐廁及洗面盆、Axor洗面盆龍頭、Hansgrohe花灑套裝、Panasonic浴室寶及TGC煤氣熱水爐。
⇊低座A座3樓C室⇊
恒基物業代理營業(一)部副總經理范文浩及恒基物業代理營業(一)部高級營業經理黃國禧介紹指，是次開放的兩個現樓無改動示範單位位於屬低密度園區的低座住宅大樓「EDEN」，「EDEN」位於HENLEY PARK內園位置，環境清幽恬靜，4幢低座住宅大樓自成一國，周邊遍植樹木花草，猶如置身隱世桃源、伊甸園之中，正正呼應項目理念「HIDDEN EDEN IN THE CITY」。
HENLEY PARK已於6月21日公布首張價單，涉及148伙，包括16伙開放式、100伙一房、16伙兩房及16伙三房，實用面積介乎250至649方呎。價單定價由575.8萬至1,604.8萬元，呎價介乎21,756元至25,485元。以90天現金付款計劃提供最高折扣10%計算，單位折實售價由518.22萬至1,444.32萬元，折實呎價介乎19,580元至21,756元，折實平均呎價21,088元。