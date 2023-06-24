現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖)

會德豐地產啟德城中心新盤「MONACO ONE」及「MONACO MARINE」於上周取得滿意紙，將陸續出信通知業主收樓，發展商料交樓程序可於7月內完成。

MONACO MARINE設有現樓示範單位，其中第1B座25樓F室，屬連傢俬示範單位，為啟德區內最受歡迎的兩房開放式廚房戶型，實用面積435方呎，屬期數面積最小的兩房單位。

入屋為開放式廚房，單位最有特色為廚房與大廳之間設有玻璃趟門，保留廚房的獨立空間，可阻隔油煙之餘，又能擴闊單位的空間感。開放式廚房配備著名品牌Miele及Siemens 廚具家電；除設抽油煙機，另設風喉式抽氣扇加強通風。設計方面，採用水紋玻璃飾面，以配合海岸主題，並以金屬飾面襯托，盡顯貴風。

飯廳放置4人餐桌後，活動空間仍然充裕。廳區擺放梳化及小茶几，外連露台，可望河景，並採用玻璃幕牆設計，光猛開揚。兩間睡房間隔方正實用，主人睡房約3米闊。睡房與客廳景觀同向，設有倘大玻璃窗，採光度充足。浴室不設窗戶，配備Panasonic浴室寶。

⇊第1B座25樓F室⇊