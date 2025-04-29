瑜一單月累沽105伙 吸金逾12億 連接港鐵站出口升降機正式啟用｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」進行現樓銷售以來市場反應熱烈，今日(29日)宣布項目住客尊屬升降機已正式啟用，可直達何文田站C出口。華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」自4月初推售現樓以來，單月累沽105伙，套現約12.3億元，成為「2025年全新現樓項目吸金王」，最高成交呎價達36,250元，可見項目的現樓質素、優越地利及景觀優勢均備受市場追捧。
第1C期獲滿意紙 料5月起發信予業主收樓
封海倫指，「瑜一」第1C期亦剛於4月底取得滿意紙，最快於5月起陸續發信予第1C期業主，展開項目最後一期的收樓程序。至於「瑜一」住客尊屬升降機可直達何文田站C出口，10秒內可由升降機大堂直達港鐵何文田站入閘口，項目亦榮登全港九最快到達入閘口的港鐵項目，為便捷交通寫下新定義。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，「瑜一」位於港鐵何文田站上蓋，兼具屯馬綫及觀塘綫的雙綫優勢，快速穿梭港九新界。沿屯馬綫只需3站、約9分鐘即可直達柯士甸站，快速抵達香港西九龍站高速鐵路(香港段)，相信對頻繁往來中港兩地之中港商人及專才有極大吸引力。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，「瑜一」位於港鐵何文田站上蓋，兼具屯馬綫及觀塘綫的雙綫優勢，快速穿梭港九新界。沿屯馬綫只需3站、約9分鐘即可直達柯士甸站，快速抵達香港西九龍站高速鐵路(香港段)，相信對頻繁往來中港兩地之中港商人及專才有極大吸引力。
目前錄逾20宗租務成交 呎租最高77元
華懋集團銷售經理馮晉傑說，「瑜一」近月已陸續交樓入伙，租務交投表現亦見暢旺。據代理資料指，項目已錄得超過20宗租務成交，當中以兩房及三房單位為主，每方呎租金介乎52至77元，部分回報率達3.2厘，承租人士包括外地專才、本地家庭客等。
「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。