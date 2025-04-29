瑜一單月累沽105伙 吸金逾12億 連接港鐵站出口升降機正式啟用｜何文田新盤

發展商今日(29日)宣布「瑜一」住客尊屬升降機已正式啟用，可直達何文田站C出口。

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」進行現樓銷售以來市場反應熱烈，今日(29日)宣布項目住客尊屬升降機已正式啟用，可直達何文田站C出口。華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」自4月初推售現樓以來，單月累沽105伙，套現約12.3億元，成為「2025年全新現樓項目吸金王」，最高成交呎價達36,250元，可見項目的現樓質素、優越地利及景觀優勢均備受市場追捧。

第 1C 期獲滿意紙 料 5 月起發信予業主收樓

封海倫指，「瑜一」第1C期亦剛於4月底取得滿意紙，最快於5月起陸續發信予第1C期業主，展開項目最後一期的收樓程序。至於「瑜一」住客尊屬升降機可直達何文田站C出口，10秒內可由升降機大堂直達港鐵何文田站入閘口，項目亦榮登全港九最快到達入閘口的港鐵項目，為便捷交通寫下新定義。