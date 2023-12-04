瑜一累沽438伙套現逾75億 夥中原推優惠 送總值16.8萬旅遊禮券｜何文田新盤

為慶祝聖誕佳節即將到來，中原地產特意為「瑜一」買家提供專屬優惠。(鍾式明攝)

市區鐵路新盤銷情理想，華懋集團銷售總監封海倫表示，集團與港鐵(066)合作發展的何文田新盤「瑜一」自今年3月開售迄今累沽438伙，套現逾75億元。她稱，預計項目將於2024年第四季入伙，計劃於明年首季保留部分高層望維港海景單位，以現樓形式推；而有見「瑜一」買家普遍具有實力，認為毋須減價促銷，故部署短期內削減項目部分按揭優惠。

年內住宅銷售目標破百億元大關

封海倫指，集團旗下項目於今年迄今(4日)累售485伙，總銷售金額超過92億元，目標年內突破100億元大關。她透露，集團積極部署明年銷售計畫，當中長沙灣東京街項目正待批預售樓花同意書，最快於明年首季推出，項目提供198伙，主打一房及兩房，距港鐵長沙灣站約一分鐘步程。展望後市走勢，封海倫表示，息口有望見頂，屆時將改善樓市氣氛。