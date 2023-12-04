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地產
2023-12-04 17:03:38

瑜一累沽438伙套現逾75億 夥中原推優惠 送總值16.8萬旅遊禮券｜何文田新盤

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瑜一累沽438伙套現逾75億 夥中原推優惠 送總值16.8萬旅遊禮券｜何文田新盤

為慶祝聖誕佳節即將到來，中原地產特意為「瑜一」買家提供專屬優惠。(鍾式明攝)

市區鐵路新盤銷情理想，華懋集團銷售總監封海倫表示，集團與港鐵(066)合作發展的何文田新盤「瑜一」自今年3月開售迄今累沽438伙，套現逾75億元。她稱，預計項目將於2024年第四季入伙，計劃於明年首季保留部分高層望維港海景單位，以現樓形式推；而有見「瑜一」買家普遍具有實力，認為毋須減價促銷，故部署短期內削減項目部分按揭優惠。

年內住宅銷售目標破百億元大關

封海倫指，集團旗下項目於今年迄今(4)累售485伙，總銷售金額超過92億元，目標年內突破100億元大關。她透露，集團積極部署明年銷售計畫，當中長沙灣東京街項目正待批預售樓花同意書，最快於明年首季推出，項目提供198伙，主打一房及兩房，距港鐵長沙灣站約一分鐘步程。展望後市走勢，封海倫表示，息口有望見頂，屆時將改善樓市氣氛。

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參觀示範單位有機會獲咖啡禮券

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，即日起至明年17日，準買家參觀示範單位時於售樓處白色聖誕裝飾處打卡，並上載至社交平台，即有機會獲贈100元咖啡禮券。

為慶祝聖誕佳節即將到來，中原地產特意為「瑜一」買家提供專屬優惠，由即日起至1231日，經該行購入「瑜一」的首6名買家，可獲贈2.8萬元白色聖誕旅遊禮券，優惠總值16.8萬元。優惠先到先得，送完即止。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「瑜一」樓花期距離預計關鍵日期僅約1年，屬短期樓花項目，吸引力十足，料可吸引換樓客及專才客進駐。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，臨近年底，回顧樓市今年經歷多次起跌，整體交投仍然是穩步復甦。美國今年加息4次，本港也跟隨步入加息周期，令樓價持續尋底。隨著10月底新一份《施政報告》落實為樓市「減辣」，釋除市場對後市不明朗的疑慮，累積多時的購買力再次有序釋放，當中為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」，確實為樓市帶來新力軍，大大增加專才來港置業動力，相信豪宅市場率先受惠，整體樓價相信短期內尋底成功，重拾升軌。何文田站上蓋「瑜一」擁鐵路概念，由中小型單位以至豪宅均有全新供應，滿足市場不同需求。截至10月底，若以登記總成交金額計，「瑜一」套現逾72億元，是今年套現金額最高的一手新盤，是「2023一手新盤吸金王」。

 

瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (House730)

瑜一累沽438伙套現逾75億 夥中原推優惠 送總值16.8萬旅遊禮券｜何文田新盤

「瑜一」自今年3月開售迄今累沽438伙，套現逾75億元。(資料圖片)

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