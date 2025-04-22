瑜一．天海三周速沽98伙現樓單位 周六推售32伙｜何文田新盤

「瑜一．天海」最新銷售安排將盡推最後7伙向西九龍方向的兩房梗廚戶型作招標發售。

市區鐵路盤受追捧，華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」今日(22日)公布最新銷售安排，落實本周六(26日)起發售32伙現樓單位，實用面積介乎425至960方呎，包括以價單形式發售14伙兩房，另以招標形式出售11伙兩房及7伙三房單位，

華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」自4月初現樓登場後，備受市場追捧，三周內速沽98伙，套現逾11.2億元；現時項目所有可售一房單位已悉數沽清。至於整個「瑜一」系列目前累沽568伙，套現逾91.3億元。