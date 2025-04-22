瑜一．天海三周速沽98伙現樓單位 周六推售32伙｜何文田新盤

市區鐵路盤受追捧，華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」今日(22日)公布最新銷售安排，落實本周六(26日)起發售32伙現樓單位，實用面積介乎425至960方呎，包括以價單形式發售14伙兩房，另以招標形式出售11伙兩房及7伙三房單位，
華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」自4月初現樓登場後，備受市場追捧，三周內速沽98伙，套現逾11.2億元；現時項目所有可售一房單位已悉數沽清。至於整個「瑜一」系列目前累沽568伙，套現逾91.3億元。
封海倫稱，項目在4月內更先後透過招標形式售出6伙三房海景大戶，招標總套現金額逾1.6億元，當中第1A座23樓A室成交價高達3,509萬元，呎價36,250元，創項目推售現樓以來最高成交價單位，反映項目現樓質素受準買家高度肯定。
「瑜一．天海」最新銷售安排將盡推最後7伙向西九龍方向的兩房梗廚戶型作招標發售，相關單位位於第2B座C室，全數為高層單位並享西九龍海景。有見項目早前售出1A座27樓C室單位，成交價2,074.71萬元，呎價35,105元，打破何文田站頂項目兩房標準單位成交價新高，可見市場對最前排兩房單位十分追捧，為此特別推出17伙兩房單位，分別為第1A座C室及第1A座B室，所有單位坐北向南，朝向維港方向景致，傲踞港鐵何文田站向南最前方。
另外，是次同時加推7伙位於第1B座A室三房高層海景單位作招標發售，屬三房連儲物室單位間隔，全數單位可享九龍東方向海景。「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。