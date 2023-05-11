瑜一．天海今開價 部分單位享維港景 預告加價

鐵路新盤銷售步伐提速！華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期瑜一．天海自周一上載售樓說明書後，再向傳媒開放三個示範單位，並將於今日公布首張價單，最少推出90伙，由於今期部分單位享有維港海景，定價料高於早前推售的IB及IC期。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目現已接獲逾800個查詢，首批單位涵蓋一房至三房，而昨日向傳媒開放的兩房連儲物室無改動示範單位，以第2A座18樓C單位為藍本搭建，實用面積593方呎。

她又指，此戶型單位今期提供92伙，參考對上兩期同類戶成交呎價約3.2萬元，惟今期單位可享維港景觀，故定價有提升空間。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目將於周六對外開放位於荃灣如心廣場的示範單位，同時接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。

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