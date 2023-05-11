瑜一．天海今開價 部分單位享維港景 預告加價

鐵路新盤銷售步伐提速！華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期瑜一．天海自周一上載售樓說明書後，再向傳媒開放三個示範單位，並將於今日公布首張價單，最少推出90伙，由於今期部分單位享有維港海景，定價料高於早前推售的IB及IC期。
華懋集團銷售總監封海倫表示，項目現已接獲逾800個查詢，首批單位涵蓋一房至三房，而昨日向傳媒開放的兩房連儲物室無改動示範單位，以第2A座18樓C單位為藍本搭建，實用面積593方呎。
她又指，此戶型單位今期提供92伙，參考對上兩期同類戶成交呎價約3.2萬元，惟今期單位可享維港景觀，故定價有提升空間。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目將於周六對外開放位於荃灣如心廣場的示範單位，同時接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。
澐璟單日3宗四房成交 吸金2.2億
一手市場大額成交不斷，華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區澐璟單日錄得3宗四房單位成交，涉資逾2.2億元。其中一組買家購入2座7樓A室，面積1,909方呎，成交價7,399.3萬元，呎價38,760元。另一組買家購入2座8樓A室及B室，面積分別1,909方呎及1,870方呎，以7,437.5萬元及7,248.12萬元售出，呎價38,960元及38,760元。逸盤迄今累沽91伙，成交金額逾45億元。
睿峰夥中原推置業優惠
另外，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰趁母親節將至，推出優惠吸客。項目夥中原地產推出置業禮遇，由即日起至本月31日，經中原購入睿峰首5名兩房梗廚及三房的買家，可獲贈1.38萬元按摩椅一張，優惠總值6.9萬元。睿峰自今年2月起以現樓方式發售，迄今累沽70伙，套現近8億元，平均呎價逾2.3萬元。