瑜一．天海加推後連沽2伙高層兩房 呎價均逾3萬 買家包括內地專才｜新盤成交

由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」上周較早前推出3號價單，即獲市場追捧，最新連沽2伙，成交呎價均逾3萬元。

成交單位包括第2A座20樓C室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積593方呎，成交價1,946.95萬，折實呎價約32,832元，呎價創項目維港坐向同類型單位新高。另為第2B座21樓B室，屬兩房間隔，實用面積525方呎，傲視西九龍一帶景致，成交價1,587.16萬元，折實呎價約30,232元。市場消息指，買家為內地專才，受惠於「先免後徵」措施，節省逾百萬元稅項。