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地產
2023-11-19 17:18:29

瑜一．天海加推後連沽2伙高層兩房 呎價均逾3萬 買家包括內地專才｜新盤成交

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瑜一．天海加推後連沽2伙高層兩房 呎價均逾3萬 買家包括內地專才｜新盤成交

整個「瑜一」項目共沽出436伙，套現逾74.8億元。(資料圖片)

由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」上周較早前推出3號價單，即獲市場追捧，最新連沽2伙，成交呎價均逾3萬元。

成交單位包括第2A20C室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積593方呎，成交價1,946.95萬，折實呎價約32,832元，呎價創項目維港坐向同類型單位新高。另為第2B21B室，屬兩房間隔，實用面積525方呎，傲視西九龍一帶景致，成交價1,587.16萬元，折實呎價約30,232元。市場消息指，買家為內地專才，受惠於「先免後徵」措施，節省逾百萬元稅項。

封海倫：約六成查詢人士為內地專才

華懋集團銷售總監封海倫表示，是次3號價單新推出單位全數為中高層優質戶，當中維港兩房高層戶更屬首度推出。自上周二(14)新價單推出後，已接獲不少客人查詢，當中約六成查詢人士為內地專才；項目暫售出的2伙單位均屬高層戶，分別享維港或西九龍優質景致，反映市場對高質單位需求殷切。

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3號價單涉及45 折實最平975

該盤新加推的3號價單涉及45伙，實用面積介乎364960方呎，價單定價由1,147.7萬至3,822.9萬元，呎價介乎34,354元至42,931元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由約975.55萬至約3,249.47萬元，折實呎價介乎約29,201元至36,491元。入場單位為第1B29E室，一房間隔，實用面積364方呎，連270方呎天台，折實售價約975.55萬元，折實呎價約26,801元。

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發展商指，整個「瑜一」項目共沽出436伙，套現逾74.8億元。

瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎，預計關鍵日期為2024年11月29日。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (House730)

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