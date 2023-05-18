瑜一．天海周日賣90伙 暫收2千票 超購21倍

市區鐵路全新盤敲定開售日期，華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第IA期「瑜一．天海」昨落實周日以價單形式推售90伙，包括24伙一房、44伙兩房及22伙三房，實用面積327至960方呎，以最高15%折扣計，折實價由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價21,948至32,800元，折實平均呎價26,667元。
華懋銷售總監封海倫指，截至昨午12時，項目累收約2,000票，超額認購約21倍。入票人士中來自九龍區佔70%，港島及新界各佔20%及10%，將於周六下午2時截票。她續指，首輪銷售A組買家須認購1伙兩房或三房單位，或須認購2伙或以上；曾入票瑜一第IB及IC期兩房及三房的向隅客，可獲優先安排認購今期的兩房及三房單位。
另推20伙下周一起招標
華懋銷售總經理陳慕蘭表示，項目另推出20伙向南第1A座及2A座的三房連儲物室單位，當中包括2伙池景特色單位，於下周一招標。她稱，瑜一．天海約60%單位配備意大利家具品牌Poliform旗下ALEA系列廚櫃，總零售投資金額逾1.15億元；而瑜一合共3期有關廚櫃總零售投資金額更超過1.8億元。
University Hill 2B超額逾27倍
新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期今日次輪推售205伙，當中185伙以價單發售，另20伙同日起招標。市傳該盤截收逾5,200票，超額27倍。以最高15%折扣計，185伙折實價332.55萬至935.75萬元，折實呎價13,852至19,350元。