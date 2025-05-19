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地產
2025-05-19 21:00:03

瑜一．天海單日標售3伙三房 套現逾7371萬 成交呎價最高2.8萬｜何文田新盤

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瑜一．天海單日標售3伙三房 套現逾7371萬 成交呎價最高2.8萬｜何文田新盤

「瑜一．天海」自4月初起計共招標售出10伙，成交呎價高達28,866元，共套現逾2.5億元。(資料圖片)

市區鐵路新盤銷情持續，華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」周一(19)以招標形式售出3伙九龍東方向三房大戶，單日套現逾7,371萬元，成交呎價高達28,196元。

3伙招標成交單位均為三房一套連儲物室間隔，實用面積同為960方呎。成交價最高單位為第1B19A室，以2,706.8萬元售出，呎價28,196元。另外2伙分別為第1B11A室及第1B5A室，成交價2,533.6萬元及2,131.2萬元，呎價26,392元及22,200元。

同類型三房單位間隔寬敞實用，加上廳房同向，可享九龍東方向優質景觀，為項目推售現樓以來最受歡迎的三房戶型，自4月初起計共招標售出10伙，成交呎價高達28,866元，共套現逾2.5億元。現時同類型分層單位僅餘最後6伙待售。

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內地專才客投資獲利套現入市

市場消息指，當中一名買家為內地專才，近日投資獲利套現，認為本港物業具保值能力，在比較不同一手新盤後，認為「瑜一」在交通、景觀及現樓質素方面更勝一籌，加上有見同類型單位近日接連錄得成交，可售單位僅餘少量，擔心「蘇州過後冇艇搭」，故加快入市步伐，即日填寫標書認購單位。

「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (HOUSE730)

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