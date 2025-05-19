瑜一．天海單日標售3伙三房 套現逾7371萬 成交呎價最高2.8萬｜何文田新盤

「瑜一．天海」自4月初起計共招標售出10伙，成交呎價高達28,866元，共套現逾2.5億元。(資料圖片)

市區鐵路新盤銷情持續，華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」周一(19日)以招標形式售出3伙九龍東方向三房大戶，單日套現逾7,371萬元，成交呎價高達28,196元。

3伙招標成交單位均為三房一套連儲物室間隔，實用面積同為960方呎。成交價最高單位為第1B座19樓A室，以2,706.8萬元售出，呎價28,196元。另外2伙分別為第1B座11樓A室及第1B座5樓A室，成交價2,533.6萬元及2,131.2萬元，呎價26,392元及22,200元。

同類型三房單位間隔寬敞實用，加上廳房同向，可享九龍東方向優質景觀，為項目推售現樓以來最受歡迎的三房戶型，自4月初起計共招標售出10伙，成交呎價高達28,866元，共套現逾2.5億元。現時同類型分層單位僅餘最後6伙待售。