瑜一．天海單日標售3伙兩房吸金逾5184萬 內地客再入市買多間｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」於昨日(26日)以招標形式售出3伙兩房單位，當中包括一宗破頂成交，成交呎價達35,105元；單日套現逾5,184萬元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」銷情熾熱，自4月初現樓登場後，不足一個月已火速沽出104伙，套現逾12.1億元，銷情非常理想。項目同日起推出全新一批西九龍高層兩房單位應市，並特別推出精選前排兩房單位及三房高層海景單位，於首日即連錄3宗兩房單位招標成交，其中1伙平區內站頂項目同類單位成交價新高，反映項目現樓質素及前排單位之維港景觀備受追捧。
該破頂成交單位為第1A座27樓B室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積591方呎，成交價2,074.71萬元，呎價35,105元。據了解，購入該單位的內地買家早於月初曾以同一價錢購入相鄰高層兩房單位，因對現樓質素及單位維港海景景觀極為滿意，故果斷購入同位於第1A座最高樓層的標準兩房單位。
其他招標成交單位包括同樣享維港方向景觀的第1A座7樓B室，兩房連儲物室間隔，實用面積591方呎，成交價1,684.62萬元，呎價28,505元；以及第2B座26樓C室，兩房梗廚間隔，實用面積522方呎，成交價1,425.24萬元，呎價27,303元，擁西九龍海景，現時可售同類型方向景觀分層單位僅餘最後6伙待沽。
至於整個「瑜一」系列目前累售574伙，套現逾92.2億元。「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。