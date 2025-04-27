瑜一．天海單日標售3伙兩房吸金逾5184萬 內地客再入市買多間｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」於昨日(26日)以招標形式售出3伙兩房單位，當中包括一宗破頂成交，成交呎價達35,105元；單日套現逾5,184萬元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」銷情熾熱，自4月初現樓登場後，不足一個月已火速沽出104伙，套現逾12.1億元，銷情非常理想。項目同日起推出全新一批西九龍高層兩房單位應市，並特別推出精選前排兩房單位及三房高層海景單位，於首日即連錄3宗兩房單位招標成交，其中1伙平區內站頂項目同類單位成交價新高，反映項目現樓質素及前排單位之維港景觀備受追捧。