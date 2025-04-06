瑜一．天海單日沽61伙 吸金逾5.8億 周四推售35伙兩房｜何文田新盤

一手氣氛熾熱，市區鐵路新盤銷情理想。華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列第IA期「瑜一．天海」今日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位，集團銷售總監封海倫表示，即日售出61伙，套現逾5.8億元。
最大手客擲2936萬購4伙一房
封海倫指，是日最高成交價單位為第1A座11樓C室，屬兩房連儲物室單位間隔，坐擁維港景觀，實用面積591方呎，以1,866.15萬元售出，呎價31,576元。她透露，最大手買家購入4伙一房單位，涉及成交金額約2,936萬元。今日約六成客人來自九龍區，四成客人則來自港島及新界區，而普通話拼音買家佔整體約三成。
現樓推售5天速沽63伙
封海倫稱，連同日前招標成交的2伙三房單位，「瑜一．天海」以現樓形式推售後短短5天內速沽63伙，反映項目現樓質素、優越地利、單位間隔及開揚景觀均獲市場追捧。整個「瑜一」系列迄今累售533伙，套現逾86億元。
35伙兩房折實價1045萬入場
發展商有見向隅者眾，為回應市場需求，今日上載銷售安排第9號，定於本周四(10日)晚上7時以先到先得形式進行新一輪現樓銷售，涉及35伙精選兩房單位，包括盡推所有面向西九龍方向的可售兩房單位。
周四發售的35伙，包括19伙位於第2B座B室的兩房梗廚單位、10伙位於第2B座C室的兩房梗廚單位、5伙位於第2B座E室的兩房開放式廚房單位，以及1伙位於第1A座C室的兩房連儲物室單位。單位實用面積介乎426至591方呎。扣除最高折扣及優惠後，35伙折實售價由1,045.21萬至1,684.62萬元，折實呎價介乎19,909元至32,113元，折實平均呎價23,979元。入場單位為第2B座3樓B室，實用面積525方呎，屬兩房梗廚單位，折實售價1,045.21萬，折實呎價19,909元。整批單位以定價計，市值逾5.1億元。
瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。