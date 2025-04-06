瑜一．天海單日沽61伙 吸金逾5.8億 周四推售35伙兩房｜何文田新盤

「瑜一．天海」今日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位，約六成客人來自九龍區，四成客人則來自港島及新界區，而普通話拼音買家佔整體約三成。

一手氣氛熾熱，市區鐵路新盤銷情理想。華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列第IA期「瑜一．天海」今日(6日)以先到先得形式發售69伙現樓單位，集團銷售總監封海倫表示，即日售出61伙，套現逾5.8億元。

最大手客擲 2936 萬購 4 伙一房

封海倫指，是日最高成交價單位為第1A座11樓C室，屬兩房連儲物室單位間隔，坐擁維港景觀，實用面積591方呎，以1,866.15萬元售出，呎價31,576元。她透露，最大手買家購入4伙一房單位，涉及成交金額約2,936萬元。今日約六成客人來自九龍區，四成客人則來自港島及新界區，而普通話拼音買家佔整體約三成。