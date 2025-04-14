熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-04-14 22:13:58

瑜一．天海單日連沽2伙兩房 總銷售額突破90億｜何文田新盤

分享：
瑜一．天海單日連沽2伙兩房 總銷售額突破90億｜何文田新盤

「瑜一」系列目前已累售559伙，套現逾90億元。

adblk5

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」 IA期「瑜一天海」現樓銷情熾熱，(14)再錄2宗兩房成交，套現逾2,531萬元。

今日售出單位分別為第2B25樓及15B室，均屬兩房梗廚間隔，實用面積525方呎，成交價分別為1,318.71萬元及1,212.79萬元，呎價最高約25,118元。同類型單位5日內累沽19伙，現時僅餘最後7伙可售分層單位待沽。

現樓推售兩周速沽89 吸金9.9億元

華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」以現樓形式推售後不足兩周已速沽89伙，套現逾9.9億元；而整個項目之總銷售金額更突破90億元，持續備受市場追捧。「瑜一」的現樓質素、優越地利及景觀優勢均有目共睹，有助準買家加快入市決定，近日亦有見不少買家於首次參觀現樓後立即拍板。

adblk6

市場消息指，當中一名內地買家今日首次到「瑜一．天海」現場參觀，即被項目設計及現樓質素所吸引。而上述心儀單位更可欣賞九龍至港島區多個地標式建築物及海景，包括國際金融中心(IFC)及環球貿易廣場(ICC)，認為該單位享有「地標式景觀」，加上經了解後得悉項目住客升降機即將啟用，往返內地極為便捷，項目優勢屬市場罕有，故參觀後即時決定購入上述單位。

整個「瑜一」系列目前已累售559伙，套現逾90億元。「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能