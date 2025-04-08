華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」今日(8日)錄得4宗成交，包括招標售出2伙三房海景大戶，以及3伙一房單位，合共套現逾8,265萬元，成交呎價最高見36,250元。

招標售出單位為2伙三房一套連儲物室間隔大戶，分別為第1A座23樓A室，實用面積968方呎，成交價3,509萬元，呎價達36,250元。另一招標成交單位為第1B座15樓A室，實用面積960方呎，成交價2,515.2萬元，呎價26,200元，可享九龍東方向海景。

據市場消息指，其中一組招標成交買家為財經界人士，看好九龍傳統豪宅地段之保值能力，有感房地產市場有較高穩定性，亦被「瑜一」現樓質素、位於港鐵何文田站上蓋的便捷性吸引，因此於參觀現樓後果斷入標，對於成功投得維港方向高層單位深感高興。