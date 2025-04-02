瑜一．天海現樓標售2伙三房 套現逾5200萬｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列第IA期「瑜一．天海」今日(2日)以招標形式售出2伙三房大戶，套現超過5,200萬元。

最新招標成交單位為2伙三房一套連儲物室間隔大戶，當中包括1B座22樓A室，實用面積960方呎，成交價2,736萬元，呎價28,500元；以及1B座16樓A室，實用面積960方呎，成交價2,544萬元，呎價26,500元。此2伙三房單位間隔寬敞實用，加上廳房同向，可享開揚園景及九龍東方向海景。

據悉，兩組買家對港鐵站上蓋項目情有獨鍾，綜觀市場現樓供應，比較區分、校網及與鐵路距離，「瑜一」在各方面均更勝一籌，因此於周末參觀現樓後即時決定入標，對投得心儀單位表示高興。