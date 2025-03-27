瑜一．天海現樓登場 推全新付款辦法及回贈 一房折實675萬入場｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列第IA期「瑜一．天海」已於上月啟動交樓程序，現樓正式登場。今日(27日)推出全新付款辦法，涉及87伙，涵蓋39伙第4E號價單一房單位，以及48伙全新第5號價單的兩房單位。總折扣優惠達16%。當中一房買家如提早120天成交可享額外5%樓價回贈，扣除所有適用折扣優惠及回贈後，售價由約675.58萬元起。

華懋銷售總監封海倫表示，該87伙實用面積介乎333至291方呎，當中39伙一房特別提供全新「上車置優越 360 天付款計劃」付款辨法，總折扣優惠高達16%，買家如提早120天成交可享額外 5%樓價回贈。扣除所有適用折扣優惠及回贈後，最低售價及呎價單位為第1B座2樓C室，實用面積338方呎，折實價約675.58萬元，折實呎價約19,988元。至於39伙一房折實售價由約675.58萬至約796.95萬元，折實呎價介乎19,988元至23,808元，折實平均呎價21,369元。