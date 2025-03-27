瑜一．天海現樓登場 推全新付款辦法及回贈 一房折實675萬入場｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列第IA期「瑜一．天海」已於上月啟動交樓程序，現樓正式登場。今日(27日)推出全新付款辦法，涉及87伙，涵蓋39伙第4E號價單一房單位，以及48伙全新第5號價單的兩房單位。總折扣優惠達16%。當中一房買家如提早120天成交可享額外5%樓價回贈，扣除所有適用折扣優惠及回贈後，售價由約675.58萬元起。
華懋銷售總監封海倫表示，該87伙實用面積介乎333至291方呎，當中39伙一房特別提供全新「上車置優越 360 天付款計劃」付款辨法，總折扣優惠高達16%，買家如提早120天成交可享額外 5%樓價回贈。扣除所有適用折扣優惠及回贈後，最低售價及呎價單位為第1B座2樓C室，實用面積338方呎，折實價約675.58萬元，折實呎價約19,988元。至於39伙一房折實售價由約675.58萬至約796.95萬元，折實呎價介乎19,988元至23,808元，折實平均呎價21,369元。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，至於新推出的5號價單的48伙兩房單位，實用面積介乎504至591方呎，扣除所有適用折扣優惠及回贈後，最低售價及呎價單位為第1B座2樓D室，實用面積541方呎，屬兩房梗廚間隔，折實售價約1,021.86萬元，折實呎價約18,888元。5號價單涵蓋25伙向內園及23伙向維港方向單位，分別為第1A座C室及第1B座D室，均為首度推出市場。
華懋集團銷售經理馮晉傑說，該盤今日加推26伙三房連儲物室大戶以招標形式發售，集中於第1A座A室、第1A座D室及第1B座A室，實用面積介乎960至996方呎，均可享維港或九龍東方向海景，屬項目大戶珍藏之作，下周一(31日)起招標出售，而集團將採惜售策略。
瑜一．天海由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。