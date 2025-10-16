瑜一．天海示範單位｜957呎三房戶連傢俬 自然綠境主題 (多圖)｜何文田新盤

華懋集團與港鐵(066)合作發展何文田站新盤「瑜一」第IA期「瑜一．天海」現樓銷情熾熱，首度開放第2座（2B）西九龍方向三房現樓示範單位，單位靈感源自室外層層綠意，透過不同質感的布料、石材及木材，營造豐富且層次感十足的色彩，突顯自然景觀與寧靜氛圍。每個空間均以精選燈具與藝術品作為設計焦點，整體風格統一和諧，為年輕精英家庭打造安靜、柔和且奢華的生活環境。

第 2 座( 2B)25 樓 A 單位 三 房 一 套連儲物室示範單位 第IA期「瑜一‧天海」第2座（2B）25樓A單位，實用面積957方呎，三房一套連儲物室間隔。

客飯廳為長形開則，間隔寬敞實用，長逾7.2米、闊約3.25米，連接約27平方呎露台，配以落地玻璃趟門，窗外景觀開揚，廣納自然光線。呼應窗外何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場的綠意，客飯廳以自然綠境為主題，採用不同層次的綠色家品及藝術品。單位層與層之間的高度約3.225米，空間感十足，設計師特意在飯廳及客廳分別掛上多邊形的精選燈具及如花苞形般的吊燈，為室內增添豐富層次感；大門旁邊設有儲物室及洗手間，為住戶增添儲物位置，空間使用上更為靈活。

主人套房設有特大窗戶及私人平台，外望開揚開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致及眺望西九龍海景，有利採光；主人套房散發著時尚和優雅，呈現現代感和奢華舒適感。舒適的雙人大床，三邊方向均可輕鬆落床，兩側擺放著時尚的床頭桌；房間預留衣櫃位，深棕木色的衣櫃以及化妝台，展現低調華麗的氛圍；主人房浴室採用明廁設計，嚴選仿雲石紋理瓷磚打造牆身及地台，配備一系列國際品牌浴室設備，如德國品牌Villeroy & Boch座廁和洗手盆，以及意大利品牌Gessi洗手盆水龍頭和花灑套裝；主人浴室別具氣派，設有淋浴間及配備浴缸，讓戶主享有更優質的私人空間。

兒童睡房及畫室 其中兩間睡房間隔方正實用，同樣外望開揚公園景致，打造成兒童睡房及畫室，處處透露柔和的溫馨感覺。兒童睡房設計佈置別具溫馨感，運用了多種粉色調傢俱及裝飾。睡房重點落在房間中央偌大的梳化區，淺棕色的梳化配上柔軟、淡綠色地毯，牆上掛了充滿童趣的插圖，打造成小朋友與家長談心與玩樂的天地，兩旁分別放置衣櫃及睡床，實用與一應俱全。畫室空間感十足，擺放木質繪圖桌及木書架，貫徹單位簡潔、優雅的風格，建構寧靜的心靈空間 ，自然光穿透大窗戶，灑落整個房間，呼應自然光影與生活節奏的優雅質感。

廚房屬梗廚設計，U型工作檯面採用亮麗人造石材，牆身採用仿雲石紋理瓷磚鋪面，美觀耐用；並配備多款歐洲知名品牌的電器及爐具，包括德國品牌Miele的蒸爐、焗爐、電磁爐、炒鑊、雙頭氣體煮食爐及抽油煙機，以及德國品牌Siemens之嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機，更備有法國品牌Vinvautz酒櫃及意大利Gessi水龍頭，讓住戶享受入廚的樂趣；廚房設有獨立冷氣機，讓烹飪空間進一步昇華。 「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。