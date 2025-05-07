瑜一．天海連沽3伙兩房梗廚戶 套現逾3981萬｜何文田新盤

「瑜一．天海」今日(7日)錄得3宗兩房梗廚單位成交，當中成交呎價高達27,008元。(資料圖片)

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」今日(7日)錄得3宗兩房梗廚單位成交，包括2伙西九龍方向高層單位，以及1伙西九龍方向平台特色戶，合共套現逾3,981萬元；當中成交呎價高達27,008元。

今日售出的2伙西九龍方向高層單位包括第2B座25樓C室及第2B座23樓C室，實用面積522方呎，成交價分別為1,409.83萬及1,385.25萬元，成交呎價約27,008元及26,537元。發展商指，兩伙高層單位均擁西九龍海景，現時可售同類型方向景觀高層分層單位僅餘最後2伙待沽。