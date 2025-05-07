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2025-05-07 21:00:03

瑜一．天海連沽3伙兩房梗廚戶 套現逾3981萬｜何文田新盤

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瑜一．天海連沽3伙兩房梗廚戶 套現逾3981萬｜何文田新盤

「瑜一．天海」今日(7日)錄得3宗兩房梗廚單位成交，當中成交呎價高達27,008元。(資料圖片)

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」今日(7)錄得3宗兩房梗廚單位成交，包括2伙西九龍方向高層單位，以及1伙西九龍方向平台特色戶，合共套現逾3,981萬元；當中成交呎價高達27,008元。

今日售出的2伙西九龍方向高層單位包括第2B25C室及第2B23C室，實用面積522方呎，成交價分別為1,409.83萬及1,385.25萬元，成交呎價約27,008元及26,537元。發展商指，兩伙高層單位均擁西九龍海景，現時可售同類型方向景觀高層分層單位僅餘最後2伙待沽。

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另外1伙售出單位為第2B1C室，屬平台特色戶，實用面積479方呎，連220方呎平台，成交價1,186.41萬元，呎價約24,768元。市場消息指，買家為內地客人，即日乘坐高鐵由廣州南站來港後，經港鐵直達何文田站，車程僅10分鐘，並親身感受「瑜一」尊屬升降機抵達項目參觀，認為交通便捷，市場稀有，故果斷購入單位。

「瑜一．天海」自4月初現樓登場後已火速沽出112伙，套現逾13.1億元。瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。

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