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地產
2023-11-23 17:47:23

瑜一．天海頂層特色戶再獲內地專才承接 料慳稅260萬元｜新盤成交

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瑜一．天海頂層特色戶再獲內地專才承接 料慳稅260萬元｜新盤成交

「瑜一．天海」於6天內連環售出3伙，套現逾4,500萬元。(資料圖片)

市區鐵路新盤有承接，由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」再錄內地專才買家入市個案，最新成交單位為1伙頂層特式戶，位於第1B29E室，一房間隔，實用面積364方呎，連270方呎天台，成交價987.02萬元，折實呎價約27,116元。

市場消息指，買家鍾情項目擁港鐵何文田站上蓋之便利，更享雙綫匯聚的優勢，有利於往來工作地點及中港兩地；加上單位設有特大天台，可於私人戶外空間與家人共享天倫之樂。

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整個瑜一項目累沽437 吸金逾74.8

是次頂層特色戶的買家與本周較早前成交單位的買家同為內地專才，受惠於《施政報告》的「先免後徵」措施，是次買家較「減辣」前須繳交的稅款節省逾260萬元，可見項目一直備受專才追捧。

該盤早前售出第2B21B室，屬兩房間隔，實用面積525方呎，成交價1,587.16萬元，折實呎價約30,232元。據悉，買家為內地專才，受惠於「先免後徵」措施，節省逾百萬元稅項。

發展商指，「瑜一．天海」於6天內連環售出3伙，套現逾4,500萬元。整個「瑜一」項目共沽出436伙，套現逾74.8億。

瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎3111,615方呎，預計關鍵日期為20241129日。

即睇何文田新盤瑜一．天海最新資訊 (House730)

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