瑜一．天海頂層特色戶再獲內地專才承接 料慳稅260萬元｜新盤成交

市區鐵路新盤有承接，由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」再錄內地專才買家入市個案，最新成交單位為1伙頂層特式戶，位於第1B座29樓E室，一房間隔，實用面積364方呎，連270方呎天台，成交價987.02萬元，折實呎價約27,116元。

市場消息指，買家鍾情項目擁港鐵何文田站上蓋之便利，更享雙綫匯聚的優勢，有利於往來工作地點及中港兩地；加上單位設有特大天台，可於私人戶外空間與家人共享天倫之樂。