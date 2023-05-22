瑜一．天海首輪沽46伙 三房特色戶逾3100萬成交

封海倫(左)指，瑜一．天海在A組時段已速獲認購15伙。

焦點鐵路盤終開賣，華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」昨日進行首輪推售90伙，即日售出46伙。市場消息指，當中6伙屬第2A座向南C室的兩房連儲物室間隔戶率先沽清。

華懋集團銷售總監封海倫指，在A組時段已速獲認購15伙，成交金額最高為三房一套連儲物室平台特色單位，涉資逾3,100萬元。據悉，有買家斥約1,800萬元購入1伙兩房作投資用途。

瑜一IC期連沽2伙

瑜一第IC期同日連錄2宗成交，包括第5A座25樓B室，兩房連儲物室間隔，面積576方呎，成交價1,875.1萬元，呎價約32,554元。另為第5B座21樓F室，兩房間隔，面積521方呎，成交價1,518.52萬元，呎價約29,146元。該期數於10天內連沽9伙，套現逾1.54億元，開售迄今累沽176伙；而項目第IB期及第IC期自今年3月開售以來累售356伙，佔可售單位逾90%，套現逾61億元。

即睇何文田 瑜一．天海最新資訊

即睇何文田 瑜一第1C期最新資訊