瑜一9日速沽322伙

九龍區爆發新盤推售潮，一手交投顯著轉旺，4月首兩日已錄得最少285宗成交，其中華懋集團及港鐵(066)合作的何文田站上蓋瑜一1C期，昨首輪銷售210伙，共售出152伙或約72%，共套現逾26億元，連同1B期，9日共沽出322伙。代理表示，本月樓市焦點仍落在一手，有望突破2,500宗成交，創29個月新高。

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1C期大手時段已獲認購50伙，當中5A座三房連儲物室單位幾近沽清，另共有5組買家大手購入2伙，當中3組購入1伙三房及1伙兩房單位，料主要為家庭客購入自住，最大手交易涉資約4,000萬元。

學生買家王先生表示，斥資超過1,000萬元購入1伙兩房單位作投資用途。他稱，不太擔心加息因素，透露是次獲得家人幫助入市，心儀項目坐落於港鐵站上蓋，交通便利，亦睇好區內的發展潛力。封海倫指，連同第1B期，瑜一於短短9日內共售出332伙，共套現逾57億元，平均每伙售價逾1,720萬元，料創今年度最快及最高新盤吸金紀錄。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，3月錄逾2,100宗一手成交，創22個月新高，首季一手成交3,566宗，較去年同期升2.6倍。4月有多個新盤開售，只要開價吸引，相信可保持3月的熾熱銷情，料本月可突破2,500宗一手成交，創29個月新高。

