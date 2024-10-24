瑜悦一周收票破萬 超額逾50倍 本地客佔八成｜長沙灣新盤

華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」將於周日(27日)盡推全盤共198伙，華懋集團銷售總監封海倫表示，市場反應非常熱烈，截至今日(24日)下午5時，暫錄獲逾10,200個認購登記，超額認購逾50倍。 封海倫續指，以最新入票人士資料所見，以本地客為主佔約八成，另外兩成為內地客人及專才。若以地區劃分，則約六成來自九龍同區、三成為新界客，以及一成港島客。當中不乏投資者及大手客入票，因見項目極近港鐵站、開則四正，以及區內租值回報吸引，加上項目已屆現樓，預料可享一定回報。

周日開售454萬入場 華懋集團銷售總經理陳慕蘭續指，「瑜悦」將於明日(25日)下午3時截票，而經流動應用程式遞交意向登記更於下午2時30分截止。項目將於周日推售全盤所有單位涉198伙，包括一房至三房單位，以及連天台或平台的特色戶；開售單位的折實售價由454.54萬至1,258.82萬元，折實呎價介乎13,252元至21,292元。

「瑜悦」位於東京街28號，屬單幢式住宅物業，樓高22層，提供198個單位，單位實用面積由312至594方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房，設有132伙，佔項目整體單位數目接近七成。項目提供12個車位，預計關鍵日期為2025年6月18日。