瑜悦公布樓書 提供198伙 一房最細312呎 全數單位浴室設窗戶｜長沙灣新盤

長沙灣迎來全新盤登場，由華懋集團與市區重建局合作發展、位於東京街28號「瑜悦」正式公布售樓說明書，提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由312至594方呎。項目已獲批入伙紙，預計關鍵日期為2025年6月18日，樓花期長約8個月。 據樓書顯示，項目住宅樓層由7樓至31樓，每層設有9伙，備有兩部升降機。所有標準單位均設有38方呎「Balcony Max」特大三合一露台，結合露台、平台及冷氣機平台；而項目所有單位的浴室均設窗戶，大部分單位的廚房或開放式廚房同樣設有窗戶，有助通風。

「瑜悦」主打一房，設有132伙，佔項目整體單位數目接近七成，實用面積由312至350方呎。兩房單位提供44伙，實用面積由470至497方呎。三房單位佔22伙，實用面積由557至594方呎。當中有4伙屬連平台特色單位，平台面積介乎102至325方呎，分布於7樓A、B室及31樓A、B室。 全盤面積最細單位為7樓B室，實用面積312方呎，一房間隔，設123方呎平台；面積最大單位為8至31樓A室，實用面積594方呎，三房間隔，當中31樓A室設325方呎平台。

自設基座商場 提供 12 個車位 「瑜悦」地下至2樓為基座商場及集消閒、娛樂、創意交流於一身的開放式廣場「ECHO PLAZA」；而5樓及6樓分別為有蓋園林及會所，總面積6,332方呎。項目停車場設於地庫，提供12個車位，平均每17戶才獲1個車位。

「瑜悦」為本港首個採用嶄新組裝合成建築法(MiC)的私人住宅項目，項目從整體建築外型、公共空間規劃，以至單位佈局及配置等等，均貫徹崇尚自然的「Biophilic Design 綠創設計」；更因此榮獲6大綠創獎項及認證。項目由設計到建築全面採用數碼化的創新科技，利用BIM360及MiC技術提高準確性及效率。而退台式設計(Setback Design)、空中花園，以及三條由五樓平台直通天台的垂直通風走廊，均有助室內外空氣流通，提升整體宜居性，符合社會對綠色生活追求。此外，項目的預製組件中亦考慮到用家體驗和需求，設計中包含可拆卸的非主力牆，增添室內設計靈活性。

樓盤擁逾兩成高綠化比率，大樓更採用自然通風設計，節能同時將鮮風及充足天然光帶入住宅單位；而住宅大堂至單位布局及配置同樣貫徹綠創理念。項目設有獨立酒店式住宅大堂，與基座商場分隔，以及有蓋迎賓車道及上落客區。住宅大樓建築設計傾盡心思，靈感源於大自然，悉心打造特色幕牆「Trunk Wall」設計，牆身綴以木紋鋁飾面線條，塑造猶如大樹枝繁葉茂的獨特外型。此外，建築團隊特意將項目的住宅樓層升高，首層住宅離地逾32米，料項目落成後將成為區內嶄新焦點。