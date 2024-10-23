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2024-10-23 18:10:30

瑜悦再加推 周日首輪發售盡推198伙 最平454萬｜長沙灣新盤

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瑜悦再加推 落實周日首輪發售 盡推全盤198伙｜長沙灣新盤

瑜悦將於周日(27日)首輪盡推所有198伙單位，扣除最高折扣16.75%後，折實價512.8萬元起，折實平均呎價約16,154元。

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周末再有市區新盤發售，掀起搶客潮。華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(23)加推價單第3號，涉及98伙。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目同步上載銷售安排，將於周日(27)首輪盡推所有198伙單位，扣除最高折扣16.75%後，折實價454.5萬元起，折實平均呎價約16,154元。

她稱，是次加推單位當中，大部分為中高樓層的向海單位，更包括4伙連平台或天台的特色單位，以及2伙連傢俬單位；是次價單售價較首兩張價單略高，主要反映以上樓層、景觀及特色戶等因素。以價單定價計，市值逾15億。

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華懋集團銷售總經理陳慕蘭補充，價單第3號包括65伙一房單位、17伙兩房單位、12伙三房一套單位，以及4伙連天台或平台的特色戶，實用面積312594方呎。折實售價由512.82萬至1258.82萬元，折實呎價介乎14,652元至21,192元。

周五下午3時截票 發售當日分3組揀樓

封海倫稱，自公布價單以來，市場反應非常熱烈，截止今天下午4時，已錄得逾9,000個認購登記。若以首輪發售198伙計，超額認購約44倍，項目將於周五(25)下午3時截票，預計截票時有機會過萬票。

華懋集團銷售經理馮晉傑表示，「瑜悦」首輪將於本周日早上9時開售，分別設有A1A2B組；A1組客人須最少購買46伙指定單位；A2組客人須最少購買13房單位，或至少23伙指定單位；而B組則為購買1伙單位買家。

資料顯示，首輪銷售入場單位為7樓F室，實用面積343方呎，一房間隔，折實售價454.54萬元，折實呎價13,252元。

「瑜悦」位於東京街28號，屬單幢式住宅物業，樓高22層，提供198個單位，單位實用面積由312至594方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房，設有132伙，佔項目整體單位數目接近七成。項目提供12個車位，預計關鍵日期為2025年6月18日。

即睇長沙灣瑜悦最新資訊 (House730)

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