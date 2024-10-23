瑜悦再加推 周日首輪發售盡推198伙 最平454萬｜長沙灣新盤

周末再有市區新盤發售，掀起搶客潮。華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(23日)加推價單第3號，涉及98伙。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目同步上載銷售安排，將於周日(27日)首輪盡推所有198伙單位，扣除最高折扣16.75%後，折實價454.5萬元起，折實平均呎價約16,154元。 她稱，是次加推單位當中，大部分為中高樓層的向海單位，更包括4伙連平台或天台的特色單位，以及2伙連傢俬單位；是次價單售價較首兩張價單略高，主要反映以上樓層、景觀及特色戶等因素。以價單定價計，市值逾15億。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭補充，價單第3號包括65伙一房單位、17伙兩房單位、12伙三房一套單位，以及4伙連天台或平台的特色戶，實用面積312至594方呎。折實售價由512.82萬至1258.82萬元，折實呎價介乎14,652元至21,192元。

周五下午3時截票 發售當日分3組揀樓 封海倫稱，自公布價單以來，市場反應非常熱烈，截止今天下午4時，已錄得逾9,000個認購登記。若以首輪發售198伙計，超額認購約44倍，項目將於周五(25日)下午3時截票，預計截票時有機會過萬票。 華懋集團銷售經理馮晉傑表示，「瑜悦」首輪將於本周日早上9時開售，分別設有A1、A2及B組；A1組客人須最少購買4至6伙指定單位；A2組客人須最少購買1伙3房單位，或至少2至3伙指定單位；而B組則為購買1伙單位買家。