瑜悦暫收5500票超額54倍 最快周末開售｜長沙灣新盤

市區新盤睇樓氣氛熱烈，華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」自上周五(18日)開放示範單位，截至今日(21日)下午4時共錄約1.5萬人次參觀，累計接獲5,500個認購登記，以首兩張價單100伙計算，超額認購54倍。華懋集團銷售總監封海倫表示，計劃日內再加推，價格有上調空間，最快本周末開售，有機會推盡全盤198伙。

封海倫續指，項目昨日(20日)加推2號價單，涉及50伙，扣除最高16.75%折扣後，折實售價由468.78萬元起，折實呎價由13,394元起，折實平均呎價15,440元，較首張價單的14,888元高約3.7%。她表示，由於單位層數不同，故屬原價加推；相信項目之後加推單位有加價空間。