瑜悦最快下周開價 首批最少50伙 華懋：「好合理價」推售｜長沙灣新盤

新盤市場氣氛熾熱，由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(9日)正式公布售樓說明書，提供198伙，戶型涵蓋一房至三房。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目最快下周公布首張價單及對外開放示範單位，首批單位涉及最少50伙，定價會參考市區鄰近鐵路住宅項目，強調會以「好合理價」推售，目標月內開售。
將提供靈活性的高成數按揭計劃
封海倫稱，項目將提供靈活性的高成數按揭計劃，目標客群為上車客及年輕夫婦，期望有助他們減低供款負擔。她續稱，減息後市場氣氛向好，即使近期股市表現波動，相信買家遇上價錢相宜及質素理想項目，仍會考慮入市，對項目銷情有信心。
「瑜悦」為本港首個採用嶄新組裝合成建築法(MiC)的私人住宅項目，華懋集團項目總監羅日榮指，項目引入多項先進房地產科技，提升建築品質及效率；整個項目擁逾兩成高綠化比率，此外大樓更採用自然通風設計，節能同時將鮮風及充足天然光帶入住宅單位。項目住宅大堂至單位布局及配置同樣貫徹綠創理念，設有獨立酒店式住宅大堂，與基座商場分隔，以及有蓋迎賓車道及上落客區。
設計中包含可拆卸非主力牆
呂元祥建築師事務所董事及項目總建築師吳卓文說，樓盤由設計到建築全面採用數碼化的創新科技，利用BIM360及MiC技術提高準確性及效率。其中，住宅大樓逾80%為廠房預製組件，有效提高交樓質量、安全性和可持續性之餘，亦減少工地現場所需人手、工地噪音及空氣污染對鄰里的影響。
吳卓文續說，「瑜悦」退台式設計(Setback Design)、空中花園，以及三條由五樓平台直通天台的垂直通風走廊，均有助室內外空氣流通；另項目的預製組件中亦考慮到用家體驗和需求，設計中包含可拆卸的非主力牆，增添室內設計靈活性。