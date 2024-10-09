瑜悦最快下周開價 首批最少50伙 華懋：「好合理價」推售｜長沙灣新盤

新盤市場氣氛熾熱，由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(9日)正式公布售樓說明書，提供198伙，戶型涵蓋一房至三房。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目最快下周公布首張價單及對外開放示範單位，首批單位涉及最少50伙，定價會參考市區鄰近鐵路住宅項目，強調會以「好合理價」推售，目標月內開售。

將提供靈活性的高成數按揭計劃

封海倫稱，項目將提供靈活性的高成數按揭計劃，目標客群為上車客及年輕夫婦，期望有助他們減低供款負擔。她續稱，減息後市場氣氛向好，即使近期股市表現波動，相信買家遇上價錢相宜及質素理想項目，仍會考慮入市，對項目銷情有信心。