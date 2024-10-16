瑜悦示範單位｜350呎一房及497呎兩房曝光 樓高3.26米空間感充裕(多圖有片)｜長沙灣新盤

由華懋集團與市區重建局合作發展、位於長沙灣東京街28號「瑜悦」提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由312至594方呎。

項目主打一房，設有132伙或全盤接近七成，實用面積由312至350方呎。兩房單位提供44伙，實用面積由470至497方呎。三房單位佔22伙，實用面積由557至594方呎。當中有4伙屬連平台特色單位，平台面積介乎102至325方呎，分布於7樓A、B室及31樓A、B室。

「瑜悦」示範單位設於荃灣如心廣場，提供2個無改動示範單位予公眾參觀，分別為以28樓C室為藍本搭建的一房(開放式廚房)單位，及以28樓J室為藍本搭建的兩房(梗廚)單位。

瑜悦示範單位｜ 28 樓 C 室 一房 ( 開放式廚房 ) 間隔

以28樓C室為藍本搭建的一房(開放式廚房)單位，實用面積350方呎，為西南坐向，享西九龍市景及昂船洲海景；樓層與樓層之間的高度為3.26米，空間感充裕，採納自然光線。大門採用實心木門，旁邊預設有「Smart Cabinet」多功能鏡面櫃，既是儲物櫃及鞋櫃，更配備無綫手機充電器、紫外線消毒器，以及雨傘架，方便住戶日常。

客廳以長方形開則，長達5.7米，連接38方呎「Balcony Max」特大合併露台，尊享寬敞戶外空間，更配置「Flexi-Rack」兼具餐枱、晾衣裝置及DIY種植架功能；另全屋選用日本品牌DAIKIN分體式冷氣機。

單位採用開放式廚房設計，備有L形工作檯面及窗戶，廚櫃奶茶色，型格時尚，廚櫃設有感應燈，方便用家煮食。廚房選用德國品牌Siemens電磁爐、蒸焗爐抽油煙機、洗衣乾衣機及雪櫃連冰箱，裝嵌於貯物櫃當中，另備有意大利KOHLER水龍頭。

睡房與客廳同樣為東南座向，享西九龍市景及昂船洲海景，間隔方正實用。至於浴室採用明廁設計，嚴選高貴橄欖綠色瓷磚打造牆身及時尚水泥灰色地台北歐風格鏡櫃，金屬邊框，型格時尚，提供充裕的收納空間。淋浴間配備KOHLER型格拉絲銅色花灑及龍頭套裝，配合Panasonic換氣暖風機、以及德國製造電器品牌 Stiebel Eltron即熱式電熱水爐。