瑜悦示範單位｜350呎一房及497呎兩房曝光 樓高3.26米空間感充裕(多圖有片)｜長沙灣新盤

由華懋集團與市區重建局合作發展、位於長沙灣東京街28號「瑜悦」提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由312至594方呎。
項目主打一房，設有132伙或全盤接近七成，實用面積由312至350方呎。兩房單位提供44伙，實用面積由470至497方呎。三房單位佔22伙，實用面積由557至594方呎。當中有4伙屬連平台特色單位，平台面積介乎102至325方呎，分布於7樓A、B室及31樓A、B室。
「瑜悦」示範單位設於荃灣如心廣場，提供2個無改動示範單位予公眾參觀，分別為以28樓C室為藍本搭建的一房(開放式廚房)單位，及以28樓J室為藍本搭建的兩房(梗廚)單位。
瑜悦示範單位｜28樓C室 一房(開放式廚房)間隔
以28樓C室為藍本搭建的一房(開放式廚房)單位，實用面積350方呎，為西南坐向，享西九龍市景及昂船洲海景；樓層與樓層之間的高度為3.26米，空間感充裕，採納自然光線。大門採用實心木門，旁邊預設有「Smart Cabinet」多功能鏡面櫃，既是儲物櫃及鞋櫃，更配備無綫手機充電器、紫外線消毒器，以及雨傘架，方便住戶日常。
客廳以長方形開則，長達5.7米，連接38方呎「Balcony Max」特大合併露台，尊享寬敞戶外空間，更配置「Flexi-Rack」兼具餐枱、晾衣裝置及DIY種植架功能；另全屋選用日本品牌DAIKIN分體式冷氣機。
單位採用開放式廚房設計，備有L形工作檯面及窗戶，廚櫃奶茶色，型格時尚，廚櫃設有感應燈，方便用家煮食。廚房選用德國品牌Siemens電磁爐、蒸焗爐抽油煙機、洗衣乾衣機及雪櫃連冰箱，裝嵌於貯物櫃當中，另備有意大利KOHLER水龍頭。
睡房與客廳同樣為東南座向，享西九龍市景及昂船洲海景，間隔方正實用。至於浴室採用明廁設計，嚴選高貴橄欖綠色瓷磚打造牆身及時尚水泥灰色地台北歐風格鏡櫃，金屬邊框，型格時尚，提供充裕的收納空間。淋浴間配備KOHLER型格拉絲銅色花灑及龍頭套裝，配合Panasonic換氣暖風機、以及德國製造電器品牌 Stiebel Eltron即熱式電熱水爐。
⇊瑜悦28樓C室一房 實用面積350方呎⇊
瑜悦示範單位｜28樓J室 兩房(梗廚)間隔
以28樓J室為藍本搭建的兩房(梗廚)單位，實用面積497方呎，單位為東北坐向，享山巒景緻；樓層與樓層之間的高度為3.26米，能採納自然光線並達到引景入室的效果。
客廳以長方形開則，長達6.3米，闊約2.4米，連接一個特大38方呎「Balcony Max」特大合併露台，尊享寬敞戶外空間，更配置「Flexi-Rack」兼具餐枱、晾衣裝置及DIY種植架功能；單位選用日本品牌DAIKIN分體式冷氣機。大門採用實心木門，旁邊預設有「Smart Cabinet」多功能鏡面櫃，既滿足多樣化的收納需求，又方便住戶一進門就能輕鬆安置隨身物品。
廚房為梗廚設計，設有L形工作檯面，附設收納空間及嵌入式電器；廚櫃為著重時尚美感，配以頂級品牌配備Siemens廚具設有感應燈，方便用家在煮食時，隨時可因應需要而開燈，並配備德國品牌Siemens的蒸焗爐、雪櫃、抽油煙機、電磁爐及洗衣乾衣機，更備有意大利KOHLER水龍頭。
主人房睡房與客廳同樣為東北坐向，遠眺山巒景緻，並設有一個寬敞的轉角玻璃窗，大大提升採光度。另一睡房亦都方正實用，隨意輕鬆打造私人空間。浴室採用明廁設計，嚴選高貴橄欖綠色瓷磚打造牆身及時尚水泥灰色地台北歐風格鏡櫃，金屬邊框，型格時尚，提供充裕的收納空間淋浴間配備KOHLER型格拉絲銅色花灑及龍頭套裝，此單位更配備浴缸，配合Panasonic換氣暖風機及德國製造電器品牌Stiebel Eltron即熱式電熱水爐。
⇊瑜悦28樓J室兩房 實用面積497方呎⇊
「瑜悦」為全港首個採用組裝合成建築法(MiC)的綠色建築私人住宅項目，以可持續發展理念發展。樓盤盡享優越地利優勢，步行少於1分鐘即達港鐵長沙灣站，坐擁4站7綫鐵路網絡優勢。此外，鄰近西九文化區及多個藝文地標，連繫世界級展覽、演出及文化藝術活動，發展潛力不言而喻。項目提供12個車位，預計關鍵日期為2025年6月18日。