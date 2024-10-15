瑜悦開價｜首推50伙 一房最平454萬 折實均呎14888元區內8年低｜長沙灣新盤

新一份《施政報告》出爐前夕，市區全新盤率先低價出擊。由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(15日)公布首張價單，涉及50伙，以「EC120天」即供付款計劃提供最高16.75%計算，折實售價由454.54萬元起，折實呎價由13,252元起，折實平均呎價14,888元，為同區8年新低。

周五起開放示範單位及收票

華懋集團銷售總監封海倫稱，定價已參考市場上新盤售價及自身優勢，與同區新盤有近兩成折讓，形容首張價單位為「激安價」，意指買家能夠「好激動地安居樂業」。她續稱，示範單位將於周五(18日）開放予公眾參觀及接受認購登記，最快下周進行銷售。

首張價單包括34伙一房、13伙兩房及3伙三房，實用面積介乎343至594方呎。價單定價由546萬至1,211萬元，呎價介乎15,918元至20,387元。扣除最高16.75%折扣後，單位折實售價由454.54萬至1,008.15萬元，折實呎價介乎13,252元至16,972元。

入場單位為7樓F室，實用面積343方呎，一房間隔，折實售價454.54萬元，折實呎價13,252元。兩房最低售價單位為7樓J室，實用面積497方呎，折實售價699.46萬元，折實呎價14,074元。

至於三房最低售價單位為8樓A室，實用面積594方呎，折實售價972.77萬元，折實呎價16,377元。