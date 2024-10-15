瑜悦開價｜首推50伙 一房最平454萬 折實均呎14888元(有圖)｜長沙灣新盤

新一份《施政報告》出爐前夕，市區全新盤率先低價出擊。由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(15日)公布首張價單，涉及50伙，以「EC120天」即供付款計劃提供最高16.75%計算，折實售價由454.54萬元起，折實呎價由13,252元起，為8年來區內新盤新低；折實平均呎價14,888元。
周五起開放示範單位及收票
華懋集團銷售總監封海倫稱，定價已參考市場上新盤售價及自身優勢，與同區新盤有近兩成折讓，形容首張價單位為「激安價」，意指買家能夠「好激動地安居樂業」。她續稱，示範單位將於周五(18日）開放予公眾參觀及接受認購登記，最快下周進行銷售。
首張價單包括34伙一房、13伙兩房及3伙三房，實用面積介乎343至594方呎。價單定價由546萬至1,211萬元，呎價介乎15,918元至20,387元。扣除最高16.75%折扣後，單位折實售價由454.54萬至1,008.15萬元，折實呎價介乎13,252元至16,972元。
入場單位為7樓F室，實用面積343方呎，一房間隔，折實售價454.54萬元，折實呎價13,252元。兩房最低售價單位為7樓J室，實用面積497方呎，折實售價699.46萬元，折實呎價14,074元。至於三房最低售價單位為8樓A室，實用面積594方呎，折實售價972.77萬元，折實呎價16,377元。
提供4種付款計劃
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，項目提供4種付款計劃，當中包括「EC120天」即供付款計劃提供最高16.75%；另有「HO輕鬆」建築期付款計劃提供最高15.75%。「全城瑜悦」90%備用按揭建築期付款計劃提供最高13.75%；而「不息供本」80%備用按揭建築期付款計劃提供最高11.75%。
如心賞會員周四率先參觀示範單位
華懋集團銷售經理馮晉傑說，「瑜悦」今日率先開放一房及兩房的無改動示範單位予傳媒參觀，特別為如心賞會員於本周(17日)舉辦示範單位優先睇活動，出席當日活動之會員可獲得1,500如心賞積分及享如心廣場免費泊車2小時；而會員於指定期間(今年10月18日至11月1日內)參觀示範單位，亦可獲得1,500積分及NINA Patisserie咖啡電子禮券一張，先到先得，送完即止。
華懋4年前逾9.1億中標項目
資料顯示，華懋於2020年4月以9.128億元中標，為集團首奪市建局項目，以總樓面逾10.4萬方呎計，每方呎樓面地價約8,743元。當時市場人士預計項目日後落成後每方呎售價1.8萬元起，惟以現時首張價單14,888元計算，低約17%。
「瑜悦」位於東京街28號，屬單幢式住宅物業，樓高22層，提供198個單位，單位實用面積由312至594方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房，設有132伙，佔項目整體單位數目接近七成。項目提供12個車位，預計關鍵日期為2025年6月18日。