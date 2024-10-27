瑜悦開賣｜全盤198伙即日售罄 最大手客擲逾4485萬買9伙｜長沙灣新盤

華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(27日)開售全盤198伙，涵蓋一房至三房單位，以及連天台或平台的特色戶。扣除最高折扣16.75%後，單位折實售價由454.54萬至1,258.82萬元，折實呎價介乎13,252元至21,292元。項目於早上9時開售，現場所見大批準買家按組別到場報到，排隊人龍一度延伸延如心商場下層至戶外，場面十分熱鬧。現場消息指，截至下午近5時，全數單位已獲認購。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目今天推售全數198伙，特設兩節大手時段，最大宗為同兩組有關聯客人斥資4,485.46萬購入9伙一房單位，大部分大手買家為看好西九龍租務回報的投資者，購入單位作收租之用。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指，本公司買家出席率約八成，本地客佔比高逾八成；而投資者則佔約三成，主要作收租用途。市場有多組大手客，本公司有兩組本地買家有意揀選4伙，若以即供折實價計算，分別涉資約3,000萬元。他說，「瑜悅」位處西九龍長沙灣地鐵站旁，擁鐵路優勢，且區內租金持續上揚，新晉屋苑的每方呎租金普遍介乎45元至55元，部分更可高逾60元，回報可超過3厘，力吸投資收租客入市。