瑜悦預告48小時內公布樓書 一房戶型平面圖首曝光｜長沙灣新盤

由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」於上周命名後獲得市場關注，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目已接獲逾千個查詢，以九龍西及新界區客戶為主；當中佔約一成為內地客。她透露，項目預計最快48小時內公布售樓說明書。封海倫指，項目展銷廳設於荃灣如心廣場，提供兩個示範單位，部署本周內開放。
封海倫說，「瑜悦」樓高22層，提供198個單位，戶型包括一房至三房，單位實用面積由312至594方呎，層與層之間高度介乎3.25米至3.26米，空間感十足。樓盤主打一房單位，提供132 伙，佔項目整體單位數目接近七成。她續說，項目布局以人為本，重視舒適度、採光及通風設計，單位開則設計方正實用。「瑜悦」只需少於 1 分鐘步程即到達港鐵長沙灣站，輕鬆穿梭港九各地。
標準單位設特大三合一露台
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，「瑜悦」是香港首個採用嶄新組裝合成建築法(MiC)的私人住宅項目，單位布局及配置同樣貫徹綠創理念。項目所有標準單位均設有38方呎「Balcony Max」特大三合一露台，貼心結合露台、平台及冷氣機平台，空間更充裕實用；而項目所有單位的浴室均設窗戶，約80%單位的廚房或開放式廚房同樣設有窗戶。
華懋集團銷售經理馮晉傑稱，項目首度公布一房戶型平面圖，為28樓C室，實用面積350方呎，層與層之間高度約3.26米。客飯廳以長形開則，長約5.7米；全落地玻璃趟門接連「Balcony Max」特大合併露台。單位設有L型開放式廚房，收納空間充裕，而廚房及浴室均設有窗戶。