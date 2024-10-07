瑜悦預告48小時內公布樓書 一房戶型平面圖首曝光｜長沙灣新盤

由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」於上周命名後獲得市場關注，華懋集團銷售總監封海倫表示，項目已接獲逾千個查詢，以九龍西及新界區客戶為主；當中佔約一成為內地客。她透露，項目預計最快48小時內公布售樓說明書。封海倫指，項目展銷廳設於荃灣如心廣場，提供兩個示範單位，部署本周內開放。

封海倫說，「瑜悦」樓高22層，提供198個單位，戶型包括一房至三房，單位實用面積由312至594方呎，層與層之間高度介乎3.25米至3.26米，空間感十足。樓盤主打一房單位，提供132 伙，佔項目整體單位數目接近七成。她續說，項目布局以人為本，重視舒適度、採光及通風設計，單位開則設計方正實用。「瑜悦」只需少於 1 分鐘步程即到達港鐵長沙灣站，輕鬆穿梭港九各地。