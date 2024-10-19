瑜悦首兩天收逾2600票 超額認購逾51倍 擬短期內加推｜長沙灣新盤

華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」於周二(15日)公布首張價單涉50伙，折實價454.54萬元起，折實呎價13,252元起。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目昨日(18日)起正式開放展銷廳及示範單位予公眾，兩日錄逾8,000參觀人次。就現場所見，參觀人士中約七成為年輕家庭及上車客，當中不乏收租投資者，對於項目極近港鐵站及實用開則感興趣。截至今天(19日)下午5時，項目累收逾2,600個意向登記，超額認購逾51倍，市場反應熱烈，計劃短期內加推

「瑜悦」首張價單包括34伙一房、13伙兩房及3伙三房，實用面積介乎343至594方呎。價單定價由546萬至1,211萬元，呎價介乎15,918元至20,387元。扣除最高16.75%折扣後，單位折實售價由454.54萬至1,008.15萬元，折實呎價介乎13,252元至16,972元。入場單位為7樓F室，實用面積343方呎，一房間隔，折實售價454.54萬元，折實呎價13,252元。