瑜悦「激安原價」加推50伙 折實價468萬起 一戶型首度應市｜長沙灣新盤

封海倫(中)稱，「瑜悦」自上周五(18日)起開放示範單位予公眾參觀後，截至今天下午3時已錄逾萬人次參觀。

一手氣氛熱鬧，市區新盤積極推貨應市。華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」於周日(20日)加推第2號價單，涉及50伙，扣除最高16.75%折扣後，折實售價由468.78萬元起，折實呎價由13,394元起，折實平均呎價15,440元，較首張價單的14,888元高約3.7%。華懋集團銷售總監封海倫表示，考慮到今批單位不同樓層及座向等因素，實屬「激安原價」加推。

封海倫指，新價單單位實用面積介乎343至594方呎，包括31伙一房、14伙兩房，以及5伙三房連套房單位，是次特別推出兩房連開放式廚房戶型，以回應市場需求。以最高折扣16.75%計算，單位折實售價由468.78萬至1,038.54萬元，折實呎價介乎13,394元至17,484元。