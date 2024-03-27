瑞銀西九龍新辦公大樓今舉辦平頂儀式 2026年初進駐｜甲廈動態

瑞銀集團今日(27日)就其香港新辦公大樓舉行平頂儀式。該大樓位於高鐵西九龍總站發展項目上蓋，由新鴻基地產(016)發展建設。瑞銀集團預計將於2026年初進駐新辦公大樓，成為該地標大型項目的首個主要租戶，將租用項目最近海濱合共14層全座大樓，設有私人升降機大堂及屋頂花園；而新辦公大樓由國際著名的扎哈．哈迪德建築師事務所(Zaha Hadid Architects)負責設計。

今日舉行的平頂儀式上，瑞銀與新地交換「綠色租賃協議」，強調瑞銀對實現可持續發展及碳中和的承諾。有關協議載有將由新地管理的適用法律、認證及標準，以提升大樓在環保及健康方面的整體表現。