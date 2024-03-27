瑞銀西九龍新辦公大樓今舉辦平頂儀式 2026年初進駐｜甲廈動態

瑞銀集團今日(27日)就其香港新辦公大樓舉行平頂儀式。該大樓位於高鐵西九龍總站發展項目上蓋，由新鴻基地產(016)發展建設。瑞銀集團預計將於2026年初進駐新辦公大樓，成為該地標大型項目的首個主要租戶，將租用項目最近海濱合共14層全座大樓，設有私人升降機大堂及屋頂花園；而新辦公大樓由國際著名的扎哈．哈迪德建築師事務所(Zaha Hadid Architects)負責設計。
今日舉行的平頂儀式上，瑞銀與新地交換「綠色租賃協議」，強調瑞銀對實現可持續發展及碳中和的承諾。有關協議載有將由新地管理的適用法律、認證及標準，以提升大樓在環保及健康方面的整體表現。
瑞銀集團行政總裁安思杰(Sergio Ermotti)表示，香港是瑞銀集團於亞洲的戰略市場，新辦公大樓將集中所有香港業務於同一屋簷下，加強各個業務部門間的合作，促進本行業務持續增長。
瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲稱，新辦公大樓的優越位置凸顯出集團對香港作為國際金融中心，及其作為「超級聯繫人」連接內地與全球市場的信心。集團於香港的新辦公室將支持業務長遠擴展，而通過與各團隊在設計過程中共建的各項功能及設施，將進一步提升員工福祉及生產力。
新地主席兼董事總經理郭炳聯指，很榮幸瑞銀選擇以這幢大樓作為他們的亞太區總部，印證瑞銀充分信任新地出色的建築質素和優質資產管理能力。環顧全球，這大型發展項目勢將成為在可持續發展方面表現最佳的建築之一，必定能提升西九龍作為充滿活力的商業及文化樞紐地位，並鞏固香港作為世界級金融中心的角色。
整個項目提供260萬方呎甲級寫字樓樓面
新大樓為新地地標項目的一部分，整個項目提供260萬方呎的甲級寫字樓樓面，以及約60萬方呎的零售樓面。項目具備多元化的綠色及健康元素，將提供超過10萬方呎的休憩用地，包括開放予公眾的戶外觀景台，而一條長1.5公里的西九花園綠徑會將項目與佐敦、油麻地等區與西九海濱連繫起來。項目已於主要的可持續建築認證計劃中，包括美國領先能源與環境設計和香港綠建環評 ，獲得最高評級的預認證。