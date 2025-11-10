瑧爾公布樓書 提供63伙一房及兩房 面積212至380呎｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」上載售樓說明書，提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房及兩房連梗廚，實用面積由212至380方呎。
戶型分佈包括兩房連梗廚，實用面積380方呎；兩房連開放式廚房，實用面積336方呎；一房連開放式廚房，實用面積249至 259 方呎；以及特色單位，實用面積212至 380方呎。
全盤最細單位為2樓A室，實用面積212方呎，連132方呎平台；全盤最大單位為26樓B室，實用面積380方呎，連147方呎天台。
「瑧爾」作為近10年最近高鐵站全新住宅項目，自命名後市場反應非常熱烈，短短數天已收到大量查詢，當中不乏資深投資者和頻繁穿梭香港及內地的港漂專才，因此本周將會於內地進行一系列的軟銷。項目的示範單位準備工作已進入最後階段，展銷廳將於短期內開放予VIP及公眾參觀，並於本月內推售。
根據差估署公布的9月份私樓租金回報率，431方呎下的A類細單位，回報率穩守3.7厘，更是連續4個月處於該水平，是各類單位中回報率最高，相信未來有機會突破4厘。而「瑧爾」全數單位均為431方呎以下，租金走勢將自然跑贏大市。