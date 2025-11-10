瑧爾公布樓書 提供63伙一房及兩房 面積212至380呎｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」上載售樓說明書，提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房及兩房連梗廚，實用面積由212至380方呎。

戶型分佈包括兩房連梗廚，實用面積380方呎；兩房連開放式廚房，實用面積336方呎；一房連開放式廚房，實用面積249至 259 方呎；以及特色單位，實用面積212至 380方呎。