瑧爾周五開售全盤63伙 暫錄超額認購33倍 周四下午2時截票｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」今日(8日)上載全新銷售安排，落實周五(12日)以價單形式發售全盤63伙。項目暫收逾2,200票，超額認購逾33倍，當中不乏大手投資者，亦有超過一半入票者為港漂人士；項目將於周四(11日)下午2時截票。

「瑧爾」周五發售單位包括33伙一房、5伙兩房開放式廚房戶、19伙兩房梗廚戶，以及6伙特色單位，實用面積介乎212至380方呎。價單定價由614.7萬至1,271萬元，呎價介乎24,108元至33,447元。

扣除最高折扣20%後，單位折實售價由491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎19,284元至26,758元。當中有60伙折實售價低於900萬元，而一房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。