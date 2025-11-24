瑧爾周五開賣全盤63伙 大手客最多可買9伙｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」，今日(24日)正式上載銷售安排，周五(28日)以價單形式發售全數63伙，折實平均呎價為21,763元。

銷售安排1號，包括33伙一房戶、5伙兩房開放式廚房戶、19伙兩房梗廚戶及6伙特色單位，實用面積212至380方呎，以最高20%折扣計算，折實售價介乎491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎19,284 至 26,758元。

周五銷售共分4組(員工、S、A及B組)銷售，新世界集團員工組別可購1至3伙；S組買家最少購買同一樓層之A、B及C單位，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。當中會預留最少12伙單位予B組買家選購。