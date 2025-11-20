瑧爾示範單位｜380呎兩房梗廚明廁設計 樓高3.15米 零走廊位用盡空間(多圖有片)｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦新盤「瑧爾」設有一個已裝飾無改動示範單位，以18樓B室為藍本搭建，實用面積380方呎，兩房間隔。

單位以Bohemian style為設計靈感，融匯城中藝文氣息與多同社區魅力，多項匠心設計特色，滲入單位每個細節，智慧實用的家居裝置融合便利與風格，充分利用空間。單位大門門框的拱形曲線，呼應了基座金屬拱形曲線框設計，完美演繹時尚型格。

單位層與層之間高度最高可達3.15米，全屋不設走廊位，住戶可用盡每寸空間。露台與工作平台合併，面積達38方呎。兩間睡房位於客廳，設計師將一間睡房改造為書房。