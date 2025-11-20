瑧爾示範單位｜380呎兩房梗廚明廁設計 樓高3.15米 零走廊位用盡空間(多圖有片)｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦新盤「瑧爾」設有一個已裝飾無改動示範單位，以18樓B室為藍本搭建，實用面積380方呎，兩房間隔。
單位以Bohemian style為設計靈感，融匯城中藝文氣息與多同社區魅力，多項匠心設計特色，滲入單位每個細節，智慧實用的家居裝置融合便利與風格，充分利用空間。單位大門門框的拱形曲線，呼應了基座金屬拱形曲線框設計，完美演繹時尚型格。
單位層與層之間高度最高可達3.15米，全屋不設走廊位，住戶可用盡每寸空間。露台與工作平台合併，面積達38方呎。兩間睡房位於客廳，設計師將一間睡房改造為書房。
廚房屬梗廚設計，並設有窗戶，配置基本家電；而浴室採用明廁設計，有助排走濕氣，保持乾爽。
⇊「瑧爾」18樓B室兩房⇊
值得一提，單位配置集團多項匠心設計的ARTIS配件，包括大門上設有專利的三合一智能門鎖ArtisLock，展現出優雅品味的Artisan Switches及ARTISHANDLE，露台及工作平台多功能BALCONY+配備洗衣乾衣機，並預留空間放置小型家電，更設有防雨趟閘、MAGIC HANGER4 及House Light，浴室內設有多功能鏡櫃MIRROR+，單位內每項細節均展現匠心巧思，全方位提升住戶生活品味及質素。
「瑧爾」提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房及兩房連梗廚，實用面積由212至380方呎。