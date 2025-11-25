瑧爾累收1000票超額逾14倍 大手客有意掃3層9伙｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」，周五(28日)將以價單形式發售全數63伙，截至今日(25日)下午2時，累收逾1,000張入票，超額認購逾14倍。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，當中不乏大手投資者，超過30%入票者有意認購全層3伙單位，更有超過一組入票者表示有意認購9伙，雖然大手客眾多，但項目仍預留了12伙於B組時段發售。另外亦有超過60%入票者為港漂人士，反映項目獨特地理優勢，深受投資者及港漂歡迎。

她亦透露，「瑧爾」為集團本年度最後一個項目，明年上半年預計推出三個項目，包括佐敦官涌街52至56號項目，提供約60伙；九龍塘又一村玫瑰街23至34號項目，提供約100伙；以及「柏傲莊III」，提供約500伙 ，其中「柏傲莊III」有機會以現樓推售。