瑧爾累收1000票超額逾14倍 大手客有意掃3層9伙｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」，周五(28日)將以價單形式發售全數63伙，截至今日(25日)下午2時，累收逾1,000張入票，超額認購逾14倍。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，當中不乏大手投資者，超過30%入票者有意認購全層3伙單位，更有超過一組入票者表示有意認購9伙，雖然大手客眾多，但項目仍預留了12伙於B組時段發售。另外亦有超過60%入票者為港漂人士，反映項目獨特地理優勢，深受投資者及港漂歡迎。
她亦透露，「瑧爾」為集團本年度最後一個項目，明年上半年預計推出三個項目，包括佐敦官涌街52至56號項目，提供約60伙；九龍塘又一村玫瑰街23至34號項目，提供約100伙；以及「柏傲莊III」，提供約500伙 ，其中「柏傲莊III」有機會以現樓推售。
中原特設「瑧爾」旗艦店
為配合項目銷售部署，中原地產特於區內設立「瑧爾」旗艦店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港銀行近日兩度減息，低息環境下，買家入市意欲高漲，樓市交投氣氛持續造好，租務成交亦依然暢旺。政府近年致力推行的各項「搶人才」計劃，吸引了大量內地及海外人才來港，亦有大批學生選擇來港升學，他們初期到港往往會選擇租屋而非置業，令租賃需求大增，惟市場租盤不多，求過於供下，租金居高不下，「供平過租」情況進一步擴大，租金回報率亦跟隨上漲。
根據中原地產研究部資料顯示，中原城市租金回報率CRI Yield最新報3.56%，為近14年次高，反映傳統暑期租務旺季雖然結束，但租金回報率仍企穩於3.5厘以上。而九龍市區租盤一直備受租客追捧，九龍CRI_Mass回報率最新報3.74%，回報率優於大市。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，九龍站及高鐵西九龍站一帶今年至今暫錄得近1,000宗租務交投，平均實用呎租普遍約60至70元，而區內樓齡較新的新晉物業，平均實用呎租超過70元，部份有特色或享優勢景觀更可高企85元，租金回報率輕鬆逾4.5厘。有見及此，中原地產特於區內脈搏地帶的廣東道開設「瑧爾」旗艦店，設有普通話代理大使，以精英陣容協助客戶掌握「瑧爾」的優勢，勢於「瑧爾」創出銷售佳績。
「瑧爾」提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房及兩房連梗廚，實用面積由212至380方呎。