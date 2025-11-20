瑧爾開價｜首推30伙 一房戶入場價491萬｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」，今日(20日)公佈首張價單，合共30伙，以最高折扣20%計算，折實售價由491.7萬起，折實呎價由19,284元起，折實平均呎價20,610元。

首張價單包括14伙一房戶、6伙兩房開放式廚房戶、10伙兩房梗廚戶，實用面積介乎212至380方呎，價單定價由614.7萬至 988.6萬元，價單呎價為24,108至30,481元，以最高折扣20%計算，折實售價由491.7萬至790.8萬元，折實呎價19,284至24,382元。

最低折實售價單位為3樓A室, 實用面積250方呎, 間隔為一房，折實售價491.7萬元，折實呎價19,668元；最低折實呎價單位為3樓B室，實用面積380方呎, 間隔為兩房(梗廚)，折實售價732.8萬元，折實呎價19,284元。