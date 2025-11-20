瑧爾開價｜首推30伙 一房戶入場價491萬｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」，今日(20日)公佈首張價單，合共30伙，以最高折扣20%計算，折實售價由491.7萬起，折實呎價由19,284元起，折實平均呎價20,610元。
首張價單包括14伙一房戶、6伙兩房開放式廚房戶、10伙兩房梗廚戶，實用面積介乎212至380方呎，價單定價由614.7萬至 988.6萬元，價單呎價為24,108至30,481元，以最高折扣20%計算，折實售價由491.7萬至790.8萬元，折實呎價19,284至24,382元。
最低折實售價單位為3樓A室, 實用面積250方呎, 間隔為一房，折實售價491.7萬元，折實呎價19,668元；最低折實呎價單位為3樓B室，實用面積380方呎, 間隔為兩房(梗廚)，折實售價732.8萬元，折實呎價19,284元。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目比同區二手盤折讓逾15%，之後加推單位具提價空間。展銷廳及示範單位本周六(21日)正式開放予公眾參觀，時間為11am至8pm，並同步開啟收票程序，最快下周開售。
層購優惠可獲額外30萬折扣
如買方或其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買同一樓層之A,B及C單位，可享「瑧爾·至尊高鐵圈層購優惠」，買方可獲額外300,000元折扣。
「瑧爾」提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房及兩房連梗廚，實用面積由212至380方呎。