瑧爾開賣｜即日沽清全盤63伙 大手買家擲近5800萬掃3層共9伙｜佐敦新盤

「瑧爾」 開售B組時段，吸引逾100組買家到場登記，在地下大堂的人龍超過300米，氣氛熱鬧。

是次銷售吸引眾多大手買家，共涉及53伙，佔整個項目約84%。其中最大手買家斥資近5,800萬元，認購項目三層共9伙；亦有2組買家認購項目兩層，各6伙。另外有1組及8組買家，分別認購4伙及3伙，亦有2組買家認購2伙。

發展商指，超過70%成交選用即供付款。其中成交呎價最高單位為「瑧爾」26樓A室，實用面積249方呎，另設98方呎天台，成交價663.7萬元，成交呎價26,655元。

美國最新減息後首個開賣的全新盤、新世界發展(017)旗下佐敦新盤「瑧爾」今日(12日)「晒冷式」價單發售全盤63伙，最終順利即日「一Q清」，創下今年首個即日首輪全盤沽清紀錄，感謝買家支持。

在下午B組時段，亦吸引逾100組買家到場登記，在地下大堂的人龍超過300米，氣氛熱鬧，井然有序，最終在半小時內，預留的12伙亦全數獲買家認購。

據了解，不少買家表示追捧新世界品牌，加上項目屬區內近十年來最近高鐵站的全新住宅項目，步行僅約4 分鐘路程，由高鐵香港西九龍站出發，約14 分鐘直達深圳福田站。

中原劉瑛琳：項目擁高鐵概念 租金看高一線

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「瑧爾」今日發售全盤63伙，認購反應熱烈。本公司買家出席十分理想，客源以九龍客及國內客為主，用家及長線投資者各佔一半，當中不乏大手客。

劉瑛琳指，西九新晉物業的租金一直造好，每呎租金普遍超過60元，部分可高見逾70元，租金回報吸引；而「瑧爾」擁高鐵概念，租金更被看高一線，相信是長線投資者的囊中物。

她續指，美國聯儲局年內三度減息，雖本港銀行今次未有跟隨，但香港最優惠利率已返回加息前水平，相信資金會持續湧入樓市，對樓市有正面支持。今年一手成交暫錄逾1.9萬宗，料全年有望錄得2萬宗，創6年新高。