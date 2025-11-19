瑧爾預告周四開價 首推最少30伙 最快下周發售｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦新盤「瑧爾」部署明日(20日)公布首張價單，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，首批最少涵蓋30伙，又透露有機會在項目首輪銷售時，以價單形式「晒冷」發售全盤63伙。

何家欣指，項目首張價單將包括一房及兩房單位，之後會視乎市場反應，不排除短期內加推單位，預計下周開售。她續指，由於項目連日接獲不少投資者查詢，並有意購入全層3伙，因此現正計劃推出層購安排。

至於發展商今日(19日)首度開放一個兩房已裝飾無改動示範單位予傳媒參觀，以18樓B室為藍本搭建，實用面積380方呎，兩房梗廚設計，浴室設有窗戶，單位以Bohemian style為設計靈感，層與層之間高度最高可達3.15米。示範單位將於周五(21日)起優先開放予New World CLUB會員優先參觀，周六(22日)起開放予公眾參觀。