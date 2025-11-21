瑧爾 首推30伙 一房「5球有找」 較同區二手折讓逾15%

全新盤推售攻勢浪接浪！新世界發展(017)年內壓軸開賣新盤、旗下佐敦「瑧爾」昨日(20日)公布首張價單共30伙，以150天即供付款計劃提供最高折扣20%計算，折實價491.7萬起，折實呎價19,284元起，折實平均呎價20,610元。發展商指，較同區二手盤折讓逾15%，最快下周發售。
「瑧爾」首張價單包括14伙一房及16伙兩房，實用面積212至380方呎。單位折實價491.7萬至790.8萬元，折實呎價19,284至24,382元。入場單位為3樓A室一房，實用面積250方呎，折實價491.7萬元，折實呎價19,668元。
首批屬「高鐵起飛價」 周六收票
新世界發展營業及市務部總監何家欣指，項目為近10年來最近高鐵站的全新住宅項目，首張價單屬「高鐵起飛價」，比同區二手盤折讓逾15%，之後加推單位具提價空間。周六(22日)對外開放示範單位，同步收票。翻查資料，鄰近GRAND AUSTIN近期二手成交呎價約23,392元。
中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤首批開價比同區一手貨尾低逾10%，西九高鐵圈一帶新晉物業租金持續造好，呎租普遍逾60元，部分可高逾70元，租金回報可達3.5厘，料成為長線投資者追捧新盤，相信可「一Q清枱」。
恒地紅磡「首匯」設241伙
恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH最新一期住宅項目命名為「首匯」，提供241伙，戶型涵蓋一至四房；其中兩房佔約40%，並設8伙天台特色戶。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民指，項目計劃最快未來兩周公布售樓說明書，下月推售，預計關鍵日期為2026年底。
柏景峰首輪截收逾4500票 超額29倍
由信和置業(083)牽頭合作發展的油塘「柏景峰」今日首輪發售150伙，截收逾4,500票，超額認購逾29倍。