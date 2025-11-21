瑧爾 首推30伙 一房「5球有找」 較同區二手折讓逾15%

全新盤推售攻勢浪接浪！新世界發展(017)年內壓軸開賣新盤、旗下佐敦「瑧爾」昨日(20日)公布首張價單共30伙，以150天即供付款計劃提供最高折扣20%計算，折實價491.7萬起，折實呎價19,284元起，折實平均呎價20,610元。發展商指，較同區二手盤折讓逾15%，最快下周發售。

「瑧爾」首張價單包括14伙一房及16伙兩房，實用面積212至380方呎。單位折實價491.7萬至790.8萬元，折實呎價19,284至24,382元。入場單位為3樓A室一房，實用面積250方呎，折實價491.7萬元，折實呎價19,668元。

首批屬「高鐵起飛價」 周六收票

新世界發展營業及市務部總監何家欣指，項目為近10年來最近高鐵站的全新住宅項目，首張價單屬「高鐵起飛價」，比同區二手盤折讓逾15%，之後加推單位具提價空間。周六(22日)對外開放示範單位，同步收票。翻查資料，鄰近GRAND AUSTIN近期二手成交呎價約23,392元。