瑧譽撻訂洋房連居室逾1.3億重售 較2年半前賣平逾5200萬或近三成｜豪宅成交

豪宅成交暢旺，保利置業(119)屯門青山灣現樓洋房項目「瑧譽」今日(23日)售出12號洋房及12號居室，連2個車位以逾1.3億元成交，是該盤今年第5宗成交，屬撻訂重售單位，時隔逾2年售價賣平逾5,200萬元或近三成。

據成交紀錄冊顯示，上述洋房及居室實用面積分別5,200及615方呎，總面積5,815方呎，連264方呎平台，949方呎花園及1,190方呎天台，五房五套間隔，天台附設游泳池，連雙車位成交價逾1.3億元，呎價約22,473元；買家採用180天即供付款計劃入市。

2年半前成交價逾1.8億

上述單位最初於2022年5月以逾1.827億元連雙車位成交，呎價約31,430元。上手買家當時採用720日成交期入市，其後於今年8月終止交易損失10%訂金，涉及金額約1,827萬元；最新售價較2年半前大幅降低逾5,200萬元或28.5%。