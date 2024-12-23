瑧譽撻訂洋房連居室逾1.3億重售 較2年半前賣平逾5200萬或近三成｜豪宅成交

豪宅成交暢旺，保利置業(119)屯門青山灣現樓洋房項目「瑧譽」今日(23日)售出12號洋房及12號居室，連2個車位以逾1.3億元成交，是該盤今年第5宗成交，屬撻訂重售單位，時隔逾2年售價賣平逾5,200萬元或近三成。
據成交紀錄冊顯示，上述洋房及居室實用面積分別5,200及615方呎，總面積5,815方呎，連264方呎平台，949方呎花園及1,190方呎天台，五房五套間隔，天台附設游泳池，連雙車位成交價逾1.3億元，呎價約22,473元；買家採用180天即供付款計劃入市。
2年半前成交價逾1.8億
上述單位最初於2022年5月以逾1.827億元連雙車位成交，呎價約31,430元。上手買家當時採用720日成交期入市，其後於今年8月終止交易損失10%訂金，涉及金額約1,827萬元；最新售價較2年半前大幅降低逾5,200萬元或28.5%。
「瑧譽」位於屯門青山公路青山灣段51至75號，由22座洋房組成，已屆現樓。項目特色之一為洋房下方另設19間獨立「居室」，採開放式或一房設計，實用面積介乎470至650方呎，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。據售樓說明書顯示，「居室」設於地庫，位於洋房前排及洋房花園之下，與洋房分隔，擁立業權，需與對應之洋房一併轉讓，不能分拆出售。