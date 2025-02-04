瑧譽獲大手客連掃2座洋房連居室 涉資逾2.5億｜屯門豪宅

農曆新年伊始，豪宅市場錄得大手客掃貨。保利置業(119)屯門青山灣現樓洋房項目「瑧譽」昨日(3日)招標售出2座洋房及2伙居室，套現2.586億元，據悉由同一組買家購入；當中一座洋房屬撻訂重售，呎價較2年前跌逾30%。
洋房時隔2日成功重售
據成交紀錄冊顯示，成交單位包括5號洋房及居室05，實用面積共5,858方呎，最新連兩個車位以1.368億元成交，呎價約23,353元。而5號洋房原於2023年2月以逾1.745億元連兩個車位成交，呎價33,500元，其後於本月1日終止交易，惟時隔2日又成功重售，呎價2年間跌逾三成。
另外，1號洋房及居室01，實用面積共5,805方呎，連兩個車位以1.218億元標售，呎價約20,982元。
「瑧譽」位於屯門青山公路青山灣段51至75號，由22座洋房組成，已屆現樓。項目特色之一為洋房下方另設19間獨立「居室」，採開放式或一房設計，實用面積介乎470至650方呎，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。據售樓說明書顯示，「居室」設於地庫，位於洋房前排及洋房花園之下，與洋房分隔，擁立業權，需與對應之洋房一併轉讓，不能分拆出售。