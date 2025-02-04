瑧譽獲大手客連掃2座洋房連居室 涉資逾2.5億｜屯門豪宅

據成交紀錄冊顯示，成交單位包括5號洋房及居室05，實用面積共5,858方呎，最新連兩個車位以1.368億元成交，呎價約23,353元。而5號洋房原於2023年2月以逾1.745億元連兩個車位成交，呎價33,500元，其後於本月1日終止交易，惟時隔2日又成功重售，呎價2年間跌逾三成。

另外，1號洋房及居室01，實用面積共5,805方呎，連兩個車位以1.218億元標售，呎價約20,982元。